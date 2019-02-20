Подстава "Барселоны" для сборной Украины: у нас мизерные шансы зацепиться за ЧМ

Мурзин думает о лоу-посте: как украинские баскетболисты готовятся к решающим матчам отбора

Подготовка на эмоциях. В сборной появляется все больше молодежи, которая делает настроение в зале. Фото: Александр Яремчук, Сегодня|Спорт

Подстава "Барселоны" для сборной Украины: у нас мизерные шансы зацепиться за ЧМ Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0e/c50/5c6d0ec502eb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0e/c50/5c6d0ec502eb8.png 2019-02-20T10:30:00+02:00 Баскетбол Мурзин думает о лоу-посте: как украинские баскетболисты готовятся к решающим матчам отбора

Отбор на мужской ЧМ-2019 по баскетболу — на финишной прямой. Украине, идущей на 5-м месте в группе, осталось сыграть в киевском Дворце спорта с Черногорией 22 февраля и на выезде со Словенией — 25-го. Чтобы пробиться на мир в Китае, необходимы две победы, а над балканцами — с разницей более 7 очков. Дважды должна уступить Латвия. Задачу усложнил неприезд игроков чемпионата Испании Геруна и Пустового — возникла нехватка больших, и довызвали Петрова. На вторничной тренировке не работал форвард Беликов, у которого повреждение спины. А вот не игравшие с Испанией Санон из словенской "Олимпии" и Мишула из "Днепра" выглядели бодро.

Фото: А. Яремчук

"У нас остается шанс, мы хотим его использовать. Есть травмированные, есть игроки с микротравмой. Но к 22 числу будет полный состав, — рассказал нам тренер "сине-желтых" Евгений Мурзин. — Герун — большая потеря, до последнего надеялся, что он присоединится, хотя бы на игру с Черногорией. Но проблемы со спиной не позволяют ему приехать. Его игровое время распределим между Петровым, Павловым, Бобровым. Пустовой ходил к руководству, и пока решение не принято (на вторник. — Авт.). Небольшие проценты, что он приедет. Артем хочет, но в "Барселоне" такая позиция, что они не отпускают никого, в том числе латыша Шмитца. Концентрируемся на первой игре. Затем за два дня постараемся восстановить игроков. По составу Черногории: писали, что Нидхема не отпускает клуб, но, по моей информации, он уже тренируется. Это хитрости Митровича. В прошлом матче с Черногорией мы провалили защиту. Плюс мы не справились с Ивановичем и Дублевичем, вдвоем набравших более 50 очков. Задача решить эти проблемы с пик-н-роллом и игрой один на один в лоу-посте (обманный маневр. — Авт.) с Дублевичем".

Фото: А. Яремчук

В свете кризиса с большими многое зависит от центра и капитана Кравцова: "Напряжение растет. Черногория усилилась, но нам пригодится поддержка. Состав у нас помолодел, игроки стремятся показать себя. За счет быстрого баскетбола попробуем ускорить темп и перебегать Черногорию".

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.