Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Подстава "Барселоны" для сборной Украины: у нас мизерные шансы зацепиться за ЧМ

Сегодня, 10:30

Мурзин думает о лоу-посте: как украинские баскетболисты готовятся к решающим матчам отбора

Подготовка на эмоциях. В сборной появляется все больше молодежи, которая делает настроение в зале
Подготовка на эмоциях. В сборной появляется все больше молодежи, которая делает настроение в зале. Фото: Александр Яремчук, Сегодня|Спорт
Подстава "Барселоны" для сборной Украины: у нас мизерные шансы зацепиться за ЧМ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0e/c50/5c6d0ec502eb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0e/c50/5c6d0ec502eb8.png Баскетбол Мурзин думает о лоу-посте: как украинские баскетболисты готовятся к решающим матчам отбора

Отбор на мужской ЧМ-2019 по баскетболу — на финишной прямой. Украине, идущей на 5-м месте в группе, осталось сыграть в киевском Дворце спорта с Черногорией 22 февраля и на выезде со Словенией — 25-го. Чтобы пробиться на мир в Китае, необходимы две победы, а над балканцами — с разницей более 7 очков. Дважды должна уступить Латвия. Задачу усложнил неприезд игроков чемпионата Испании Геруна и Пустового — возникла нехватка больших, и довызвали Петрова. На вторничной тренировке не работал форвард Беликов, у которого повреждение спины. А вот не игравшие с Испанией Санон из словенской "Олимпии" и Мишула из "Днепра" выглядели бодро.

Фото: А. Яремчук

"У нас остается шанс, мы хотим его использовать. Есть травмированные, есть игроки с микротравмой. Но к 22 числу будет полный состав, — рассказал нам тренер "сине-желтых" Евгений Мурзин. — Герун — большая потеря, до последнего надеялся, что он присоединится, хотя бы на игру с Черногорией. Но проблемы со спиной не позволяют ему приехать. Его игровое время распределим между Петровым, Павловым, Бобровым. Пустовой ходил к руководству, и пока решение не принято (на вторник. — Авт.). Небольшие проценты, что он приедет. Артем хочет, но в "Барселоне" такая позиция, что они не отпускают никого, в том числе латыша Шмитца. Концентрируемся на первой игре. Затем за два дня постараемся восстановить игроков. По составу Черногории: писали, что Нидхема не отпускает клуб, но, по моей информации, он уже тренируется. Это хитрости Митровича. В прошлом матче с Черногорией мы провалили защиту. Плюс мы не справились с Ивановичем и Дублевичем, вдвоем набравших более 50 очков. Задача решить эти проблемы с пик-н-роллом и игрой один на один в лоу-посте (обманный маневр. — Авт.) с Дублевичем".

Фото: А. Яремчук

В свете кризиса с большими многое зависит от центра и капитана Кравцова: "Напряжение растет. Черногория усилилась, но нам пригодится поддержка. Состав у нас помолодел, игроки стремятся показать себя. За счет быстрого баскетбола попробуем ускорить темп и перебегать Черногорию".

Как сообщалось ранее, украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги.

Кроме того, Бэтмен поймал летучую мышь во время матча НБА.

 

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег баскетбол

Вы сейчас просматриваете новость " Подстава "Барселоны" для сборной Украины: у нас мизерные шансы зацепиться за ЧМ". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче

11 февраля, 11:09

Украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо"

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт"

6 февраля, 10:56

Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Ночной тариф на электроэнергию: появилось важное разъяснение

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3 - СМИ

Мосийчук пригрозил сжечь себя
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули

Вчера, 19:23

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала