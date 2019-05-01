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Протокол рекордного баскетбольного матча 57-летней давности продан за 214 тысяч долларов

1 мая, 11:03

В 1962 году баскетболист "Филадельфии" Уилт Чемберлен набрал 100 очков в одной игре – рекорд держится до сих пор

1962 год. В игре Уилт Чемберлен
1962 год. В игре Уилт Чемберлен. Фото: Getty Images

Протокол легендарного баскетбольного поединка между "Филадельфией" и "Нью-Йорком"​ был продан с аукциона. Документ, в котором были зафиксированы рекордные 100 очков центрового "Филадельфии" Уилта Чемберлена, обошелся покупателю в 214 тысяч долларов. Игра состоялась 2 марта 1962 года, а рекордсмен расписался на протоколе. Это достижение никто не смог повторить за 57 лет, что прошли с рекордного матча. Уилт Чемберлен умер в 1999 году от остановки сердца.

Уилт Чемберлен – двукратный чемпион НБА (1967, 1972), четырехкратный MVP НБА сезона (1960, 1966-68), десять раз входил в символические сборные по итогам сезона (1960-62, 1964, 1966-68 – первая команда, 1963, 1965, 1972 – вторая команда). Является автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА – 100 очков ровно. Чемберлен считается одним из самых выдающихся игроков в истории баскетбола. Член Баскетбольного Зала славы с 1979 года, а также член списка 50 величайших игроков в истории НБА с 1996 года.

Напомним, что ранее в апреле уникальный рекорд Майкла Джордана пал под натиском главного бородача НБА. Американский баскетболист набрал за сезон 2700 очков и сделал по 500 подборов и результативных передач.

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Тег рекорд, НБА , баскетболист, Уилт Чемберлен

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