Провал на провале: Алексей Лэнь набрал всего два очка в НБА

Один из самых неудачных матчей в НБА провел украинский центровой Алексей Лэнь. Его "Атланта Хокс" проиграла "Детройт Пистонс" – 109:124, это девятое поражение команды украинского баскетболиста в двенадцати поединках нынешнего сезона. Невыразительным был и наш соотечественник, который в конце октября выглядел совсем иначе – в одном из матчей на его счету было 22 очка.

С "Детройтом" Лэнь набрал всего два очка. Он провел на площадке всего восемь минут, причем начал игру в стартовой пятерке. Совершил два подбора, отдал одну передачу, а в то время, когда украинец находился на площадке, "Атланта" проиграла "Детройту" 16 очков. Это больше, чем, собственно, разрыв в счете. Словом, похвастать нечем.

Ранее мы сообщали, что в НБА стартовал регулярный чемпионат, в котором будут играть два украинца – Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк.

Напомним, что выступавший ранее в НБА уроженец Донецка центровой Джоэль Боломбой, получил дебютный вызов в состав сборной России.

А на днях порноактриса Дава Фокс, посетившая не самый интересный матч чемпионата НБА "Финикс" – "Сан-Антонио", развлеклась, оголив грудь на трибуне. Она решилась на хулиганский поступок, увидев, что рядом с ней сидит владелец "Финикса" Роберт Сарвер.