"Реал" в десятый раз выиграл баскетбольную Евролигу

Испанский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом – 85:80 в финальном матче баскетбольной Евролиги. "Финал четырех" турнира прошел в Белграде.

Самым результативным игроком матча стал итальянский форвард "Фенербахче" Николо Мелли, набравший 28 очков. В составе победителей больше всех очков набрал французский защитник Фабьен Козер (17). 19-летний словенский защитник "Реала" Лука Дончич, который был признан самым ценным игроком сезона в Евролиге, набрал 15 очков, сделал три подбора и отдал четыре результативные передачи.

В матче за третье место российский ЦСКА проиграл литовскому "Жальгирису" со счетом – 77:79. В полуфинале "Реал" обыграл ЦСКА (92:83), а "Фенербахче" – "Жальгирис" (76:67).

"Реал" в десятый раз одержал победу в Евролиге, впервые мадридский клуб стал победителем Евролиги в сезоне-1963/64. "Реал" является рекордсменом по количеству побед в данном турнире. Главным тренером мадридцев является испанец Пабло Ласо, который второй раз приводит команду к победе в Евролиге (2014/15, 2017/18). В прошлом году "Реал" стал четвертым, проиграв ЦСКА в матче за третье место.

"Фенербахче" не смог защитить звание чемпиона Евролиги. В прошлом сезоне в финале турки обыграли греческий "Олимпиакос". Стамбульский клуб третий сезон выходит в финал турнира.

Ранее мы писали, что украинскому клубу запретили участвовать в еврокубках.