Украинскому клубу запретили выступать в еврокубках

Международная федерация баскетбола (FIBA) наложила запрет регистрации новых игроков на киевский баскетбольный клуб "Будивельник" и запретила команде выступать в международных соревнованиях. Клуб наказан за долги перед бывшими игроками, которые тянутся с сезона 2013/2014 годов. В связи с этим "Будивельник" обратился в открытом письме к своим болельщикам.

Ранее мы писали, что украинскую команду пригласили в баскетбольную Лигу чемпионов. "Черкасские Мавпы" могут сыграть в квалификации турнира

"С тех пор, как наш клуб выступал в Евролиге, прошло четыре года. Этот важный шаг был связан с популяризацией баскетбола и расширением спортивных горизонтов для нашей страны. Переполненные залы и интерес к этому турниру были подтверждением в правильности выбранного вектора. Однако посреди сезона 2013/2014 Украину охватила тяжелая общественно-экономическая ситуация, которая связана с военными действиями на Востоке нашей страны. Большое количество наших партнеров и спонсоров прекратили сотрудничество с клубом. В течение трех лет наша команда существовала благодаря усилиям исключительно одного человека – нашего президента. За это время мы вернули себе звание чемпиона Украины (сезон 2016/2017) и попробовали свои силы в квалификации Лиги чемпионов.

Но нас до сих пор обременяют предыдущие долги, которые возникли из нежелания нашего бывшего спонсора придерживаться предыдущих договоренностей и привели к не вполне выполненным финансовым обязательствам перед игроками сезона 2013/2014. Они на сегодня составляют чуть больше 1 миллиона долларов. Это основная финансовая дыра, которая не дает нам возможность работать в правильном спортивном поле. В связи с этой задолженностью на клуб наложены многочисленные санкции ФИБА, в том числе запрет регистрации новых игроков и запрет на участие клуба в международных соревнованиях.

Мы всегда работали в интересах клуба и развития украинского баскетбола, и десятикратный чемпион Украины намерен принять участие в следующем розыгрыше чемпионата страны. У нас есть поддержка от сегодняшних партнеров, но она не распространяется на старые долги", – говорится в обращении клуба.

Напомним, "Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины. На пути к золотым медалям клуб из Черкасс не проигрывал 17 матчей подряд.