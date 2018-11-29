Сборная Украины громит чемпиона Европы Словению в отборе на ЧМ-2019

Сборная Украины в домашнем матче обыграла действующих чемпионов Европы словенцев в рамках квалификации на чемпионат мира-2019 на запорожской арене "Юность". Уже в первой четверти команда Евгения Мурзина создала гандикап в 6 очков, а в следующих двух временных отрезках и вовсе увеличила разрыв в счете до 24 пунктов. В последней десятиминутке гости активизировались, однако им все равно не удалось догнать хозяев паркета. Таким образом, украинские баскетболисты добыли пятую победу в рамках квалификации на мировое первенство с преимуществом в 28 очков.

Самым результативным среди украинцев стал защитник Александр Кобец, который записал в свой актив 13 очков, а также сделал 3 передачи и 4 подбора.

После победы над Словенией украинская команда поднялась с пятого на третье место в турнирной таблице группы I, имея на своем счету 14 очков при 5-ти победах и 4-х поражениях. Отметим, что именно первые три команды группы отберутся на мировое первенство в Китае.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира подопечные Мурзина проведут на выезде 2 декабря против сборной Испании.

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Украина: Липовый (10 + 8 передач), Близнюк (11 + 7 подборов + 5 передач), Пустозвонов (2), В. Бобров (11 + 6 подборов – 5 потерь), Кравцов (10 + 6 подборов) – старт; Бояркин (6 + 4 передачи), Кобец (13), Герун (6 + 5 подборов), Павлов (2), Рябчук, Мироненко, Санон (11 + 3 перехвата)

Словения: Ребец (9 + 4 передачи – 5 потерь), Хроват (13 + 3 перехвата), Мурич (2 + 6 подборов), Чанчар (5 + 5 подборов + 2 блок-шота – 5 потерь), Димец (6) – старт; Дурник, Месичек (12), Коси, Махкович (3), Глас (4), Братец, Чебашек

Отметим, что сборная Украины провела этот поединок без своих представителей в сильнейшей лиге мира. Наши баскетболисты в НБА Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк проводят поединки за свои клубы за океаном.