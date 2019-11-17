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Сборная Украины в непростом матче обыграла Португалию в отборе на Евробаскет

17 ноября, 20:22

Наша женская команда после поражения в Бельгии одержала победу в Харькове

Одолеть Португалию оказалось непросто

Одолеть Португалию оказалось непросто / Фото: FIBA Europe

Сегодня вечером женская сборная Украины по баскетболу добыла первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года. В харьковском Дворце спорта "Локомотив" подопечные сербского наставника Срджана Радуловича не без проблем справились с командой Португалии – 72:60. Напомним, в четверг в первом матче квалификации Украина проиграла бельгийкам с игроками НБА в составе в Шарлеруа.

Сегодня для украинок все начиналось хорошо, тем более вернулась в состав получившая в Бельгии травму капитан и главный снайпер Алина Ягупова. Наши выиграли первые две четверти 21:9 и 25:19. Однако затем последовал провал в третьей 10-минутке – 9:18. Концовка получилась достаточно нервной, но "сине-желтые" выиграли последнюю четверть 17:14, а с ней и весь матч. Кстати, его можно посмотреть полностью.

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Ожидаемо самой результативной у хозяев оказалась Алина Ягупова (№23), настрелявшая за 33 минуты 29 очков. У гостей 19 баллами ответила София Силва.

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Теперь отборочная кампания Евробаскета-2021 берет годичную (!) паузу. В третьем туре украинки примут Финляндию аж 12 ноября 2020 года.

Смотрите сюжет, как молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 стала второй на чемпионате мира.

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Харьков Алина Ягупова сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021

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