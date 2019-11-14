Сборная Украины не устояла перед бельгийскими игроками НБА в отборе на Евробаскет

Наша женская команда на выезде потерпела поражение в стартовом матче квалификации

Усилий Ягуповой оказалось мало для борьбы с бельгийками / Фото: ФИБА

Неудачно стартовала женская сборная Украины по баскетболу в отборочной кампании чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. В четверг вечером в Шарлеруа подопечные сербского тренера Срджана Радуловича проиграли команде Бельгии со счетом 66:83. Ранее мы писали, что Бельгию против Украины поведет полуглухая чемпионка НБА.

Украинки вышли на встречу в существенно обновленном составе без нескольких основных исполнителей. Стартовое волнение вылилось в счет 4:16 на табло. Правда, потом усилиями нашего лидера Алины Ягуповой, выступающей в турецком "Фенербахче", гости сократили отставание до четырех очков – 19:23.

Но играть на равных весь матч у украинской молодежи сил не оказалось. Преимущество хозяев доходило до 23 пунктов, но в концовке "сине-желтые" его немного уменьшили. А закончилась встреча еще одним неприятным фактом для нашей сборной – на последней минуте практически на ровном месте получила травму Ягупова. Алина покинула зал под аплодисменты бельгийской публики, но лишь с помощью врачей. И теперь ее участие в следующем матче отбора – в воскресенье в Харькове с португалками – под вопросом.

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Смотрите, как развивались события в поединке.

У хозяев ожидаемо руку к успеху приложили чемпионки НБА из "Вашингтона" Эмма Мессеман (22 очка) и Ким Местдаг (13). Зато самым результативным игроком матча с 32 пунктами стала наша Ягупова. Достойно поддержать ее смогла лишь Кристина Филевич из "Киев-баскета" (10).

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