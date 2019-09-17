Сегодня в Украине стартует баскетбольный сезон: рубка за Суперкубок и наши в Лиге чемпионов

Чемпион "Химик" и обладатель Кубка "Днепр" начинают двухматчевое противостояние за Суперкубок

"Киев-Баскет" стартует в Лиге чемпионов

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Сегодня в Украине стартует баскетбольный сезон: чемпион "Химик" и обладатель Кубка "Днепр" начнут двухматчевое противостояние за Суперкубок (18:00, ТВ: ХSport), а "Киев-Баскет" в Австрии проведет первую встречу квалификации Лиги чемпионов против местного "Капфенберга".

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По сравнению с прошлым сезоном киевляне сильно перестроились, оставив только троих игроков. При новом тренере Айнарсе Багатскисе были подписаны четыре легионера и украинцы Тищенко и Пустозвонов. На просмотре в команде Отверченко.

"Я старался использовать в предсезонных играх большую ротацию. И стараюсь донести до игрока, что неважно, сколько он играет, а важно как", – отметил Багатскис.

А вот "Днепр" вернул из словенской "Олимпии" Иссуфа Санона, задрафтованного "Вашингтоном". Но отпустил в Турцию многолетнего лидера Александра Мишулу.

На проезжей части аэропорта Борисполь баскетболисты подвинули автомобиль:

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