Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Сегодня в Украине стартует баскетбольный сезон: рубка за Суперкубок и наши в Лиге чемпионов

17 сентября, 10:49

Павлова Елена

Чемпион "Химик" и обладатель Кубка "Днепр" начинают двухматчевое противостояние за Суперкубок

"Киев-Баскет" стартует в Лиге чемпионов

"Киев-Баскет" стартует в Лиге чемпионов

Реклама

Сегодня в Украине стартует баскетбольный сезон: чемпион "Химик" и обладатель Кубка "Днепр" начнут двухматчевое противостояние за Суперкубок (18:00, ТВ: ХSport), а "Киев-Баскет" в Австрии проведет первую встречу квалификации Лиги чемпионов против местного "Капфенберга".

Читайте также: 111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матча

По сравнению с прошлым сезоном киевляне сильно перестроились, оставив только троих игроков. При новом тренере Айнарсе Багатскисе были подписаны четыре легионера и украинцы Тищенко и Пустозвонов. На просмотре в команде Отверченко.

"Я старался использовать в предсезонных играх большую ротацию. И стараюсь донести до игрока, что неважно, сколько он играет, а важно как", – отметил Багатскис.

А вот "Днепр" вернул из словенской "Олимпии" Иссуфа Санона, задрафтованного "Вашингтоном". Но отпустил в Турцию многолетнего лидера Александра Мишулу.

На проезжей части аэропорта Борисполь баскетболисты подвинули автомобиль:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол БК Химик БК Днепр Киев-Баскет

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир никогда не будет прежним: американцы сенсационно проиграли на ЧМ по баскетболу
Мир никогда не будет прежним: американцы сенсационно проиграли на ЧМ по баскетболуБаскетбол
Уверенная Испания и сенсационная Аргентина: на ЧМ по баскетболу определились первые полуфиналисты
Уверенная Испания и сенсационная Аргентина: на ЧМ по баскетболу определились первые полуфиналистыБаскетбол
111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матча
111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матчаБаскетбол
Кто возьмет второе
Кто возьмет второе "золото"? Определились финалисты чемпионата мира по баскетболуБаскетбол
У игроков отвисла челюсть: болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу
У игроков отвисла челюсть: болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболуБаскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты: видео лучших моментов среды
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты: видео лучших моментов средыБаскетбол

Новости партнеров

Loading...