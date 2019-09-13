Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матча

13 сентября, 23:56

Ник Уорд проявил себя в товарищеском матче "Хапоэля"

Ник Уорд в прошлом сезоне играл в США

Ник Уорд в прошлом сезоне играл в США / Фото: Twitter

Реклама

Американский баскетболист Ник Уорд сломал кольцо в одном из своих первых матчей в составе израильского "Хапоэля". Во время предсезонной игры Уорд попытался добавить мяч сверху после промаха партнера по команде и повис на кольце. Из-за этого вся конструкция накренилась вперед и в итоге упала на паркет.

22-летний Уорд – бывший игрок университета штата Мичиган, форвард ростом 206 см и весом 111 кг. В своем последнем сезоне в колледже он набирал 12,9 очка и 6,6 подбора за игру. В сентябре он подписал с "Хапоэлем" однолетний контракт.

Напомним, что в эти дни идет чемпионат мира по баскетболу. Сегодня определились финалисты ЧМ-2019.

Ранее мы писали, что болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу. У одного из игроков бразильской команды, увидевшего на большом экране танцы красотки во время перерыва в игре, в буквальном смысле отвисла челюсть.

Как мы писали ранее, сын Коломойского с "папиной" шевелюрой идет под щит: появились фото первой тренировки Грегори за БК "Днепр". После выступлений в клубах США и Израиля Коломойский-младший присоединился к обладателям Кубка Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол баскетболист

Источник: sport24.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир никогда не будет прежним: американцы сенсационно вылетели с ЧМ по баскетболу
Мир никогда не будет прежним: американцы сенсационно вылетели с ЧМ по баскетболуБаскетбол
Уверенная Испания и сенсационная Аргентина: на ЧМ по баскетболу определились первые полуфиналисты
Уверенная Испания и сенсационная Аргентина: на ЧМ по баскетболу определились первые полуфиналистыБаскетбол
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в InstagramДругие
У игроков отвисла челюсть: болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу
У игроков отвисла челюсть: болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболуБаскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты: видео лучших моментов среды
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты: видео лучших моментов средыБаскетбол
Сын Коломойского с
Сын Коломойского с "папиной" шевелюрой идет под щит: фото первой тренировки Грегори за БК "Днепр"Баскетбол

Новости партнеров

Loading...