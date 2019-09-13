111-килограммовый баскетболист сломал щит во время матча

Ник Уорд в прошлом сезоне играл в США / Фото: Twitter

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Американский баскетболист Ник Уорд сломал кольцо в одном из своих первых матчей в составе израильского "Хапоэля". Во время предсезонной игры Уорд попытался добавить мяч сверху после промаха партнера по команде и повис на кольце. Из-за этого вся конструкция накренилась вперед и в итоге упала на паркет.

22-летний Уорд – бывший игрок университета штата Мичиган, форвард ростом 206 см и весом 111 кг. В своем последнем сезоне в колледже он набирал 12,9 очка и 6,6 подбора за игру. В сентябре он подписал с "Хапоэлем" однолетний контракт.

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