Стал известен состав сборной Украины на матчи против Испании и Черногории

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу назвал состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского отбора на чемпионат мира-2019. Сборная Украины 14 сентября в Киеве сыграет со сборной Испании, а 17 сентября в гостях встретится с Черногорией.

Состав сборной Украины по баскетболу:

Защитники – Сергей Гладирь (без клуба), Юджин Джетер ("Тянцзинь Голден Лайонс"), Александр Кобец (без клуба), Денис Лукашов (Енисей), Святослав Михайлюк ("Лос-Анжелес Лейкерс"), Александр Мишула ("Днепр"), Александр Рябчук ("Химик").

Форварды – Вячеслав Бобров ("Гипускоа-Баскет"), Игорь Зайцев (без клуба), Владимир Конев ("Черкасские Мавпы"), Павло Крутоус ("Киев-Баскет"), Александр Липовой ("Промитеас"), Максим Пустозвонов (без клуба), Владимир Герун ("Бреоган").

Центровые: Вячеслав Петров ("Химик"), Вячеслав Кравцов ("Сан-Пабло Бургос"), Алексей Лэнь ("Атланта Хоукс"), Артем Пустовой ("Барселона").

Турнирное положение в нашей группе после 6 матчей: Испания – 12 очков, Турция – 10, Латвия – 10, Черногория – 9, Украина – 9, Словения – 8.