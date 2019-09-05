Сын Коломойского с "папиной" шевелюрой идет под щит: фото первой тренировки Грегори за БК "Днепр"

После выступлений в клубах США и Израиля Коломойский-младший присоединился к обладателям Кубка Украины

Грегори Коломойский / Фото: Facebook

Сын бизнесмена Игоря Коломойского – 20-летний Грегори Коломойский – прибыл в расположение баскетбольной команды "Днепр" на сборах в литовской Клайпеде. Об этом свидетельствуют фото команды, выигравшей три последних Кубка Украины кряду, из тренировочного лагеря.

Отметим, что сын Игоря Коломойского выбрал себе в "Днепре" 45-й номер. При этом сразу обратила на себя внимание шевелюра Грегори – внешне они с отцом очень похожи. На появившихся в сети фото, в частности, видно, как Грегори Коломойский продирается под щит, но ему не дают забросить мяч в кольцо.

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Грегори Коломойский (рост 193 см) является воспитанником "Днепра". В прошлом сезоне защитник играл в колледже "Кливленд Стэйт", но вышел на паркет всего в двух матчах, в которых не набрал ни одного очка. Затем украинец выступал в чемпионате Израиля.

А месяц назад бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его сын будет выступать за "Днепр". "Прошлым летом он проучился, позанимался баскетболом до февраля в Кливленде, потом ему надоело, приехал в Израиль. Там доигрывал сезон, став профессиональным баскетболистом, подписал контракт с "Маккаби Ришон". За клуб он поиграл немного времени, получил серебряную медаль, а теперь подписал контракт с "Днепром" и будет играть в чемпионате Украины", – говорил Коломойский-старший.

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