Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу

Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией

Борьба за Евробаскет началась. Фото: Федерация баскетбола Украины

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение в нашей стране групповой и финальной стадии женского чемпионата Европы 2021 года. Для этого ФБУ заручилась необходимой поддержкой государства и органов местной администрации в Киеве и Запорожье, именно эти города могут принять соревнования с участием сильнейших женских сборных нашего континента. Если ФИБА-Европа удовлетворит заявку ФБУ Украины впервые получит возможность провести взрослый чемпионат Европы! Заявку Украины уже активно поддержала шведская федерация баскетбола, часть группового турнира могут сыграть в Стокгольме.

Согласно формата турнира для проведения групповой стадии достаточно две арен которые отвечают всем требованиям ФИБА, на каждой из них будут соревноваться по 8 команд (2 группы). Еще две группы могут сыграть в Стокгольме. Соревнования финальной стадии (начиная с 1/4 финала) должны проходить в одном зале, который вмещает более 5000 мест, такой ареной может стать киевский Дворец Спорта.

Основными конкурентами сине-желтого альянса являются Испания и Франция, на групповой стадии хотят привлечь также Бельгию и Португалию.

Ранее мы давали жеребьевку мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет в Китае.

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