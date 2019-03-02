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Украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче с четырьмя овертаймами

Сегодня, 14:52

Украинский баскетболист провел продуктивный матч, но его команда все равно проиграла

Украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче с четырьмя овертаймами Баскетбол Украинский баскетболист провел продуктивный матч, но его команда все равно проиграла

В рамках регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" и "Чикаго Буллз" провели один из самых результативных матчей в истории. "Буллз" победили в четырех овертаймах со счетом 168:161. Украинский центровой "Хоукс" Алексей Лэнь отметился продуктивной игрой. На его счету дабл-дабл – 24 очка, 10 подборов, 2 блока, 1 передача, 1 перехват.

Украинец провел на поле 35 минут 53 секунды.

Кстати, на днях Карим Абдул-Джаббар выставил на продажу чемпионские перстни. Легендарный баскетболист решил собрать деньги на благотворительность.

Ранее мы писали, что cборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА. Украинские баскетболисты занимают 19-е место в мире и 12-е в Европе.

Отметим, что ране в феврале Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче. Тогда украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо".

Ранее задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист рассказал нам о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА: читайте полное интервью Иссуфа Санона.

Напомним, что после школьных баскетбольных соревнований в раздевалки подрались девушки:

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Тег видео, баскетбол, НБА , Алексей Лэнь, Атланта Хокс

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Источники:

Sport.ua , Сегодня|Спорт

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