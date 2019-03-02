Украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче с четырьмя овертаймами
Украинский баскетболист провел продуктивный матч, но его команда все равно проиграла
В рамках регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" и "Чикаго Буллз" провели один из самых результативных матчей в истории. "Буллз" победили в четырех овертаймах со счетом 168:161. Украинский центровой "Хоукс" Алексей Лэнь отметился продуктивной игрой. На его счету дабл-дабл – 24 очка, 10 подборов, 2 блока, 1 передача, 1 перехват.
Украинец провел на поле 35 минут 53 секунды.
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Ранее мы писали, что cборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА. Украинские баскетболисты занимают 19-е место в мире и 12-е в Европе.
Отметим, что ране в феврале Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче. Тогда украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо".
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Напомним, что после школьных баскетбольных соревнований в раздевалки подрались девушки:
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