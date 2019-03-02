Украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче с четырьмя овертаймами

Украинский баскетболист провел продуктивный матч, но его команда все равно проиграла

Украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче с четырьмя овертаймами 2019-03-02T14:52:00+02:00 Баскетбол Украинский баскетболист провел продуктивный матч, но его команда все равно проиграла

В рамках регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" и "Чикаго Буллз" провели один из самых результативных матчей в истории. "Буллз" победили в четырех овертаймах со счетом 168:161. Украинский центровой "Хоукс" Алексей Лэнь отметился продуктивной игрой. На его счету дабл-дабл – 24 очка, 10 подборов, 2 блока, 1 передача, 1 перехват.

Украинец провел на поле 35 минут 53 секунды.

Кстати, на днях Карим Абдул-Джаббар выставил на продажу чемпионские перстни. Легендарный баскетболист решил собрать деньги на благотворительность.

Ранее мы писали, что cборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА. Украинские баскетболисты занимают 19-е место в мире и 12-е в Европе.

Отметим, что ране в феврале Алексей Лэнь стал самым результативным игроком "Атланты" в проигранном матче. Тогда украинский баскетболист набрал 16 очков, но его команда проиграла "Орландо".

Ранее задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист рассказал нам о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА: читайте полное интервью Иссуфа Санона.

Напомним, что после школьных баскетбольных соревнований в раздевалки подрались девушки:

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Источники: Sport.ua , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.