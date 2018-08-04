Украинец Лэнь нашел новый клуб в НБА

Сегодня, 11:46

Украинец подписал 2-летний контракт на 8,5 миллиона долларов

Алексей Лэнь. Фото nba.com/hawks
Алексей Лэнь. Фото nba.com/hawks

Пятый пик драфта-2013 украинский центровой Алексей Лэнь стал игроком "Атланта Хокс". Официально об этом сообщил официальный сайт клуба. Украинец сыграл пять сезонов в составе "Финикс Санз", а в прошлом регулярном чемпионате провел 69 матчей (13 в старте), в которых набирал 6,9 очка, делал 7,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за 20,2 минуты на площадке.

Средняя статистика украинец за пять сезонов в составе "Санз" (335 матчей, 140 в старте) составляет 7,2 очка, 6,5 подбора и 1 блок-шот за 19,9 минут на площадке.

О деталях сделки не сообщается, но, по данным СМИ, Лэнь подписал 2-летний контракт на 8,5 миллиона долларов.

Ранее "Барселона" объявила о переходе игрока сборной Украины Артема Пустового. "Обрадойро" получит финансовую компенсацию за украинского игрока.

Напомним, что "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов.

Михайлюк имеет потенциал двухстороннего игрока, что дает ему хорошие предпосылки для попадания в ротацию "Лейкерс". 21-летний Михайлюк ранее выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.  Украинский баскетболист был задрафтован клубом под 47-м номером
баскетбол, НБА , Алексей Лэнь, Атланта Хокс

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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