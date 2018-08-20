Украинец Лэнь вошел в ТОП-10 игроков НБА, которые ни разу не играли в плей-офф

На счету украинского центрового уже 335 матчей в сильнейшей баскетбольной лиге мира

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь вошел в топ-10 действующих игроков НБА, отыгравших наибольшее количество матчей в регулярном чемпионате НБА и ни разу не "ступавших" в плей-офф. А на счету Лэня за океаном уже 335 встреч. Некоторые американские эксперты видят Алекса лучшим новичком "Хоукс" по итогам сезона – он способен справиться с рабочей нагрузкой и стать важным дополнением к молодому ростеру.

Напомним, что ранее Алексей Лэнь подписал двухлетний контракт с "Атлантой Хоукс" на 8,5 миллиона долларов.

В уикенд прошла жеребьевка первого Суперкубка Украины между чемпионом страны, "Черкасскими Мавпами", и обладателем Кубка, "Днепром". 23 сентября первый матч пройдет в Черкассах. Ответная игра, 30 сентября, – в Днепре. Обе команды между матчами Суперкубка проведут игры квалификации Кубка Европы ФИБА – 20 и 27 сентября. "Мавпы" встретятся с чемпионом Норвегии "Кенгсберг Миннерс", а "Днепр" – с 6-м клубом чемпионата Греции "Лаврио".

Президент днепрян Валерий Кондратьев рассказал, что в команде тренируется Кирилл Натяжко: "Он наш воспитанник, мы рады его возвращению после двухлетнего перерыва. Это опытный игрок".