Украинец Лэнь за 6 минут набрал 4 очка в матче НБА

Команда украинского баскетболиста на своей площадке уступила "Торонто" со счетом 101:119

Алексей Лэнь отыграл 6 минут в матче НБА. Фото: AFP

Украинец Лэнь за 6 минут набрал 4 очка в матче НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/f17/5c5d2cf17cda4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/f17/5c5d2cf17cda4.png 2019-02-08T09:33:13+02:00 Баскетбол Команда украинского баскетболиста на своей площадке уступила "Торонто" со счетом 101:119

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта" – "Торонто", который завершился победой гостей со счетом 119:101, шесть минут игрового времени получил украинский баскетболист Алексей Лэнь. Центровой "Атланты Хокс" за это время успел набрать 4 очка (один точный "трехочковый" бросок и еще один со штрафного), а также сделал 4 подбора.

В другом поединке НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" без ушедшего в "Детройт" украинца Святослава Михайлюка одержал победу над "Бостон Селтикс". Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 129:128 (24:30, 33:36, 42:27, 30:35) в пользу "Лейкерс". Победу гостям принес точный бросок Рэджона Рондо с сиреной об окончании четвертой четверти. В составе "Лос-Анджелеса" трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (28 очков, 12 передач, 12 подборов), Кайл Кузма набрал 25 очков, Рондо оформил дабл-дабл (17 очков, 10 передач, 7 подборов). У "Бостона" 24 баллами, 7 подборами и 8 передачами отметился Кайри Ирвинг, дабл-дабл сделал Джейсон Тэйтум (22 очка, 10 подборов и 5 передач).

Ранее мы писали, что самым ненавистным клубом НБА по штатам оказался "Голден Стейт Уорриорз". Карта, созданная спортивным аналитическим сайтом ZCodeSystem.com, показала, что "Уорриорз" являются самой ненавистной командой в 26 штатах страны.

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