Украинец Михайлюк в матче НБА попал в корзину лишь в одном броске из пяти

Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" уступили "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20). Хозяева провалили первую четверть, после чего выиграли три следующие, но исправить ситуацию это уже не помогло.

Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк провел на площадке 9 минут, набрал 2 очка (1 точный бросок из 5), сделал 2 подбора и 1 результативную передачу.

Ранее мы писали, что Святослав Михайлюк помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в НБА. В том матче украинец набрал 4 очка (2 точных бросках из 3) и сделал 3 результативные передачи.

"Он новичок, и традиционно новички в НБА играют мало, пока не войдут в систему, не наберутся опыта и сами не поймут, как надо преподносить себя в Лиге. Если Михайлюк будет играть по 10-15 минут, это буде очень хорошо. У парня есть задатки, и он может себя проявить", – рассказал нам ранее двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.



