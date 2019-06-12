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Украинец помог "Барсе" выйти на "Реал" в финале чемпионата Испании

12 июня, 12:59

Испанское классико стартует 15 июня. Украинский спортсмен близок к завоеванию титула

Артем Пустовой ("Барселона")
Артем Пустовой ("Барселона"). Фото: Facebook

Центровой баскетбольной сборной Украины Артем Пустовой вместе с "Барселоной" вышел в финал чемпионата Испании. Каталонцы в полуфинале обыграли "Сарагосу", не отдав соперникам ни одного матча – 101:59, 76:70 и 96:81. Украинец получал от четырех до десяти минут игрового времени в полуфинальных поединках и сумел в сумме набрать 11 очков, сделать 4 подбора.

В финале "Барселона" встретится с "Реалом". На данный момент у каталонцев 18 титулов чемпионов, а у мадридцев – 33. При этом, в предыдущих двух сезонах "Барселона" даже не выходила в финал, хотя до этого играла в решающей серии десять раз кряду. Финал продлится до трех побед одной из команд и начнется 15 июня в Мадриде.

Как мы писали ранее, на Олимпиаде имени Яны Клочковой чемпион НБА выступал с поддельными гениталиями. Интимный обман: вскрылись скандальные подробности бронзового выступления баскетболистов США на Играх-2004 в Афинах.

Также сообщалось, что "Голден Стейт" потерял Дюранта, но продолжил финальную серию НБА. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации обыграл на выезде "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу канадской команды.

Как "Торонто" выходил в финал плей-офф

Торонто вышел в финал НБА

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Тег баскетбол, НБА , Артем Пустовой

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XSport

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