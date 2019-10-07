Украинец приложился к победе над одной из сильнейших команд Европы

Украинец Бобров ярко сыграл в Испании

Феноменальный матч провел форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров в чемпионате Испании. В третьем туре его "Фуэнлабрада" расправилась с "Эстудиантесом" со счетом 93:85. Наш баскетболист за 23 минуты на площадке набрал 19 очков, реализовав 8 из 9 двухочковых бросков, а также все три штрафных. Порадовал украинец публику и своим традиционным слэм-данком – после навесной передачи партнера.

Еще один наш сборник в испанском чемпионате, Владимир Герун, помог "Уникахе" вырвать победу у "Басконии", выступающей в Евролиге, – 78:77. Герун набрал 6 очков за 13 минут, реализовав три попытки с игры из четырех, сделав две передачи, по одному подбору и блок-шоту.

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Сенсацией завершилась встреча усилившейся несколькими звездами "Барселоны" с "Андоррой" – каталонцы уступили 84:86. Украинский центровой Артем Пустовой игрового времени не получил – тренер Святослав Пешич продолжает мариновать его "на банке".

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На данный момент в чемпионате Испании сыграли три тура. Без поражений их прошли всего лишь две команды из 18 участников: мадридский "Реал" и "Бургос". Напомним, недавно "Бургос" выбил "Киев-баскет" из Лиги чемпионов. "Барселона" расположилась на шестом месте с двумя победами, а "Уникаха" и "Фуэнлабрада" выиграли пока по разу и делят 13-14-е места. В следующий уик-энд "Фуэнлабрада" Боброва поедет в гости к "Реалу". "Уникаха" Геруна примет аутсайдера из "Ховентута", а "Барселона" Пустового – грозную "Валенсию".

Сборная Украины отбор на чемпионат Европы-2020 начнет в феврале следующего года.

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