Украинец в НБА объяснил, для кого так старался в сегодняшнем матче

К центровому "Атланты" Алексею Лэню приехали в гости бабушка и дедушка

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

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Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь сегодня ночью по киевскому времени выдал впечатляющий домашний матч против "Индианы Пэйсерс". Как мы писали, "Атланта" обыграла "Индиану" Сабониса во встрече регулярного чемпионата НБА (116:111), а 26-летний уроженец Антрацита, что на Луганщине, собрал 16 очков и 9 подборов.

Как рассказал после матча наш соотечественник журналистам, на хорошую игру его мотивировали дедушка и бабушка. Родственники впервые посетили Атланту, проведя в полете из Украины 14 часов. Алексей сказал:

"Я хотел устроить шоу для дедушки и бабушки. Их приезд многое для меня значит. Это их первый визит на игру в Атланту, так что мне нужно было показать для них хорошую игру".

"Хокс" выиграли два из трех последних матчей, однако остаются на последнем месте Восточной конференции.

Возможно, родственникам стоит задержаться в гостях у баскетболиста дольше, чтобы он вместе с командой поднялся с 15-й позиции.

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