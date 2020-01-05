Лэнь переиграл Сабониса и помог "Атланте" победить "Индиану", а Михайлюк "Детройту" – финалиста НБА

Алексей Лэнь забивает сверху / Фото: Reuters

Прекрасным настроением зарядились в ночь на воскресенье по киевскому времени представители Украины в НБА. И "Атланта Хокс" Алексея Лэня, и "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка одержали победы, чуток поправив свои позиции в Восточной конференции. Вчера мы сообщали, что "Атланта" всего три очка уступила "Бостону", а Лэнь едва не подрался.

"Атланта", занимающая последнее место на Востоке, одержала вторую победу в трех матчах. Сегодня "Ястребы" выиграли дома у шестой команды конференции, "Индианы Пейсерс", со счетом 116:111. Украинский центровой Алекс Лэнь провел в игре 27 минут и совсем немного не дотянул до "дабл-дабла", набрав 16 очков и 9 подборов, сделав три блок-шота и по одной передаче и перехвату. Часто украинец оказывался в противостояниях с Домантасом Сабонисом – сыном легендарного литовского игрока Арвидаса Сабониса. Команда Лэня выиграла, хотя Домантас и стал самым результативным у гостей с 25 очками и 11 подборами. Смотрите видео всех действий украинца в этом матче.

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"Детройт" Святослава Михайлюка успешно съездил в гости к финалисту плей-офф НБА 2019 года – "Голден Стейт Уорриорз". "Поршни" выиграли 111:104, а украинский защитник провел на площадке 30 с половиной минут, насобирав в свою статистику 14 очков, три передачи, два подбора и один перехват. Правда, наш парень сделал пять потерь – больше всех других игроков матча. Свят реализовал четыре трехочковых броска из девяти и забил оба штрафных. Смотрите его действия во встрече с некогда грозным оппонентом.

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"Атланта" пока остается 15-й командой на Востоке, а "Детройт" – 11-й, но соперники уже стали ближе.

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