Украинский баскетболист вошел в ТОП-10 самых полезных игроков чемпионата Испании в 2019 году

Центровой нашей сборной Владимир Герун прекрасно чувствует себя на Пиренеях

Владимир Герун / Фото: Facebook

Испанская лига АСВ, проводящая национальный чемпионат по баскетболу, опубликовала рейтинг самых полезных игроков по итогам 2019 года. Определяли их по рейтингу эффективности, который высчитывается в каждом официальном матче для каждого игрока. Приятным стало попадание в топ-10 украинского легионера "Уникахи" Владимира Геруна. Ранее мы писали, что капитан сборной Украины страдает в миниатюрном гостиничном номере в Японии.

25-летний украинец занял почетное седьмое место в компании настоящих "монстров" чемпионата Испании, набрав 507 баллов эффективности. Украинца в рейтинге опередили лишь три игрока "Реала" – центровой Вальтер Таварес, разыгрывающие Факундо Кампаццо и Николас Лапровиттола, а также центровой "Тенерифе" Георгий Шермадини, центровой "Валенсии" Боян Дублевич и центровой "Барселоны" Анте Томич.

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В сезоне 2018/2019 Герун выступал в Испании за "Бреоган" и занял пятое место в голосовании за звание лучшего игрока чемпионата. Владимира регулярно вызывают в сборную Украины.

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