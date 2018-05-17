Украинскую команду пригласили в баскетбольную Лигу чемпионов

В следующем сезоне Украина может быть представлена в еврокубках тремя клубами. Об этом FIBA сообщила Федерации баскетбола Украины.

Чемпиону Украины "Черкасским Мавпам" предложено сыграть в квалификации Лиги чемпионов, а еще два клуба могут подать заявки на участие в Кубке Европы FIBА (без учета клуба, который может опуститься в этот турнир из квалификации Лиги чемпионов).

Подать заявку на участие в Кубке Европы могут клубы, которые заняли в чемпионате Украины место не ниже пятого.

В то же время FIBA снизила требования по вместительности арен для участия в Кубке Европы – минимальное количество зрительских мест составляет 1500. Это требование может быть изменено до 2000 мест, начиная с сезона 2020/2021.

Для участия в Лиге чемпионов FIBA минимальное количество зрительских мест в зале составляет 3000.

Кстати, на днях японский робот победил баскетболистов в точности бросков: абсолютная точность попадания достигнута самообучением искусственного интеллекта.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане организаторы часто пользовались помощью роботов. Чудо техники заменяло уборщиков и официантов в пресс-центре, на хоккейных аренах делало моментальное фото с матча и создавало иллюзию настоящего аквариума.