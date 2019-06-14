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Уникальное достижение испанских братьев: Газоли выиграли чемпионат НБА

14 июня, 12:28

Марк и Пау Газоли стали первыми родными братьями, сумевшими завоевать титул в НБА

Марк Газоль
Марк Газоль. Фото: AFP

Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Впервые в истории чемпионом НБА стал клуб из Канады

38-летний Пау Газоль дважды завоевывал титул в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" – в 2009 и 2010 году. 34-летний Марк стал чемпионом в составе "Торонто Рэпторс" в сезоне-2018/19. В финале канадская команда со счетом 4-2 в серии одолела "Голден Стейт Уорриорз". Это первый в истории "Торонто" чемпионский титул, и первый в истории канадских клубов.

Пау Газоль был выбран на драфте НБА 2001 года под общим третьим номером "Атлантой Хокс". Помимо "Лейкерс", выступал в НБА за "Мемфис Гриззлиз", "Чикаго Буллз", "Сан-Антонио Сперс" и "Милуоки Бакс", где завершал прошлый сезон.

Марк Газоль был выбран на драфте-2007 под 48-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс". В НБА, помимо "Торонто", выступал только за "Мемфис".

Яркие кадры шестого матча финальной серии НБА сезона 2018/19. "Торонто" обыграл "Голден Стейт":


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

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Тег братья, НБА , По Газоль, Марк Газоль

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Сегодня|Спорт

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