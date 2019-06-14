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Впервые в истории чемпионом НБА стал клуб из Канады

14 июня, 09:14

"Торонто" в финальной серии НБА обыграл "Голден Стейт" со счетом 4:2


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

"Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом НБА, в финальной серии обыграв участника финалов четырех предыдущих сезонов "Голден Стейт". В четверг в шестой игре серии "Рэпторс" одержали верх над "Уорриорз" на выезде со счетом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) и выиграли серию со счетом 4-2. Впервые в истории НБА титул завоевал клуб из Канады.

В решающем матче дабл-дабл в составе "Торонто" сделали Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов) и Кайл Лоури (26 очков, 10 передач). У "Голден Стэйт" трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков, 19 подборов, 13 передач), 30 очков набрал Клей Томпсон.

После окончания шестого матча раздевалка "Рэпторс" стала местом празднования. Игроки щедро поливали шампанским друг друга и главного тренера команды Ника Нерса.

Форвард "Торонто Рэпторс" Кавай Ленард признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА. Ленард в серии в среднем за матч набирал 28,5 очка, совершал 9,8 подбора, 2,0 блока и 1,2 перехвата и отдавал 4,2 передачи.

27-летний баскетболист во второй раз за карьеру завоевал приз MVP имени Билла Рассела. Впервые это произошло в 2014 году, когда он победил в финале НБА в составе "Сан-Антонио". Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару и Леброну Джеймсу как обладатель приза самому ценному игроку финала в составе двух разных команд.

В регулярном чемпионате НБА "Торонто" занял второе место в Восточной конференции. В плей-офф на пути к финалу "Рэпторс" обыграли "Орландо Мэджик" (4-1 в серии), "Филадельфию Сиксерс" (4-3) и "Милуоки Бакс" (4-2).

Напомним, что вчера "Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

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Тег НБА , плей-офф НБА, Голден Стейт, Торонто Рэпторс

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Сегодня|Спорт

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