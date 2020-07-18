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В 45 лет умер бывший игрок сборной Украины, четырехкратный чемпион страны

18 июля, 14:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей Ботичев выступал за несколько отечественных команд и в России

Печальное известие постигло украинский баскетбол. В возрасте 45 лет умер бывший игрок сборной Украины Андрей Ботичев, сообщило издание "Планета Баскетбол". Причину смерти пока что не называют. В нашей стране он выступал за команды Донецкой области: "Шахтер", мариупольский "Азовмаш" и "Донецк", действовал на позиции центрового или тяжелого форварда. Также выступал в России за саратовский "Автодор". К слову, в прошлом году умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский.

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Самым успешным для Ботичева был период в составе "Азовмаша". В 2000-е годы команда была серьезным конкурентом не только на внутренней, но и на международной арене. Коллектив с Андреем в составе четыре раза выигрывал чемпионат Украины, побеждал в Северной конференции Кубка Европы ФИБА, а также доходил до финала Еврокубка ФИБА. После окончания карьеры игрока Ботичев остался в баскетболе, пробовал себя в качестве судьи и тренера.

Ранее умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.

Смотрите сюжет о гибели баскетболиста НБА Коби Брайанта

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