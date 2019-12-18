В элитном клубном турнире Европы признали грубую ошибку судей

Пао - Фенер: Де Коло уверен, что был фол

Элитный баскетбольный турнир Старого Света, Евролига, подбирается к экватору группового этапа. В одном из принципиальных поединков, между греческим "Панатинаикосом" и турецким "Фенербахче", судьи допустили ошибку, которая оказалась фатальной для гостей. Они проиграли 78:81. Читайте также о том, что бывший комиссионер НБА Дэвид Стен находится в критическом состоянии.

В отличие от футбольных чиновников, в баскетболе не боятся признавать свои ошибки. Руководители Евролиги опубликовали открытый отчет о работе судей в Афинах. В частности, было замечен "пропуск" важного фола. На последней секунде игры защитник "Фенербахче" Нандо Де Коло исполнил трехочковый бросок. Согласно отчету Евролиги, защитник "Панатинаикоса" Тайриз Райс нарушил правила против француза, который должен был исполнить три штрафных броска, но арбитры оставили эпизод без внимания.

Сам Де Коло пытался указать судьям на фол Райса, но его слова проигнорировали. Француз не исполнял штрафные, которые могли дать "Фенербахче" шанс на овертайм и продолжение борьбы.

Реклама

В турнирной таблице "Пао" идет на пятой позиции (9 побед/5 поражений), а "Фенер" – на 15-й (5/9).

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама