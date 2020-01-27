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В сети распространили фейковое видео крушения вертолета с Коби Брайантом

27 января, 14:17

На самом деле, это видео с авиакатастрофы в ОАЭ

Место крушения вертолета Коби Брайанта

Место крушения вертолета Коби Брайанта / Фото: Reuters

В сети появилось видео, на котором якобы зафиксирован вертолет погибшего Коби Брайанта вместе с дочкой. Ранее мы рассказывали, что баскетболист разбился на вертолете в городе Калабасас вблизи Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. Вместе с 41-летним американцем на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, которая также погибла.

Видео, снятое на склоне горы, показало, что самолет вышел из-под контроля, а затем загорелся.

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На самом деле, это видео было снято с другой авиакатастрофы, которая случилась в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре 2018 года. Оно было загружено на YouTube пользователем aviatrix99 5 января 2019 года. В описании видео говорится, что это был вертолет, который разбился после удара по зиплайну на Джебель-Джейсе, горе северо-западного хаджарского хребта недалеко от Рас-Аль-Хаймы. в ОАЭ.

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30 декабря 2018 года вертолет во время спасательной операции в Джебель-Джейсе вышел из-под контроля. В результате инцидента погибли 4 человека.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: rappler.com

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