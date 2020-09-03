Великий "Гэтсби" НБА стал тренером и будет воспитывать звезд Нью-Йорка

Ожидается, что в следующем сезоне «Бруклин» войдет в список фаворитов в борьбе за титул

Известный баскетболист, член Зала славы НБА Стив Нэш решил стать тренером и возглавил "Бруклин Нетс" – сообщает сайт клуба. Команда из Нью-Йорка подписала с Нэшем соглашение на четыре года. А 46-летний коуч после назначения отметил важность взаимоотношений с лидерами команды Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

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"Кевин Дюрант – один из величайших игроков, которых я когда-либо видел, и очень важно заручиться его доверием. Наши взаимоотношения с Кайри Ирвингом тоже очень важны. Он разыгрывающий, а я – тренер. Очень радует, что у меня есть возможность узнать его получше и понять его видение игры, а также помочь Кайри усовершенствовать свои навыки", – цитирует Нэша ESPN.

Исполнявший обязанности главного тренера "Нетс" Жак Вон останется в команде на должности ведущего ассистента. Ожидается, что в следующем сезоне "Бруклин" должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Ирвинга.

Стив Нэш / Фото: Reuters

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Напомним, что на протяжении своей карьеры Нэш выступал за "Финикс Санз", "Даллас Маверикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Дважды становился самым ценным игроком НБА. Коби Брайант называл канадца "Гэтсби". Стив завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в "Голден Стэйт". В 2018 году 46-летний канадец был включен в Зал славы.

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