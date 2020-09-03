Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Великий "Гэтсби" НБА стал тренером и будет воспитывать звезд Нью-Йорка

3 сентября, 23:07

Елена Павлова Елена Павлова

Ожидается, что в следующем сезоне «Бруклин» войдет в список фаворитов в борьбе за титул

Известный баскетболист, член Зала славы НБА Стив Нэш решил стать тренером и возглавил "Бруклин Нетс" – сообщает сайт клуба. Команда из Нью-Йорка подписала с Нэшем соглашение на четыре года. А 46-летний коуч после назначения отметил важность взаимоотношений с лидерами команды Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

Реклама

Читайте также: "Хьюстон" на последних секундах вырвал победу у "Оклахомы", Дончич финишировал: все пары плей-офф НБА

"Кевин Дюрант – один из величайших игроков, которых я когда-либо видел, и очень важно заручиться его доверием. Наши взаимоотношения с Кайри Ирвингом тоже очень важны. Он разыгрывающий, а я – тренер. Очень радует, что у меня есть возможность узнать его получше и понять его видение игры, а также помочь Кайри усовершенствовать свои навыки", – цитирует Нэша ESPN.

Исполнявший обязанности главного тренера "Нетс" Жак Вон останется в команде на должности ведущего ассистента. Ожидается, что в следующем сезоне "Бруклин" должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Ирвинга.

Стив Нэш

Стив Нэш / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, что на протяжении своей карьеры Нэш выступал за "Финикс Санз", "Даллас Маверикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Дважды становился самым ценным игроком НБА. Коби Брайант называл канадца "Гэтсби". Стив завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в "Голден Стэйт". В 2018 году 46-летний канадец был включен в Зал славы.

Ранее мы сообщали, что бывшая звезда НБА Стив Нэш решил купить испанский футбольный клуб.

Смотрите, как танцует другая звезда НБА – Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер НБА Бруклин Нетс Стив Нэш
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За
За "Мерседес" Майкла Джордана выручили в 9 тысяч раз больше, чем просили: фотоБаскетбол
Умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА
Умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА "с помощью марихуаны"Баскетбол
Известный спортсмен не попал в плей-офф и утешился в объятиях знойной модели
Известный спортсмен не попал в плей-офф и утешился в объятиях знойной моделиБаскетбол
Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зиму
Старт группового этапа еврокубкового турнира перенесут на зимуБаскетбол
Команды НБА бойкотировали игру из-за новых выстрелов полиции в афроамериканца
Команды НБА бойкотировали игру из-за новых выстрелов полиции в афроамериканцаБаскетбол
"Достало!" Лучший игрок НБА потребовал завершить сезонБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять