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"Хьюстон" на последних секундах вырвал победу у "Оклахомы", Дончич финишировал: все пары плей-офф НБА

3 сентября, 10:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В самой сильной баскетбольной лиге мира завершился первый раунд

В четверг утром по киевскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации определились все четвертьфиналисты плей-офф. Самыми последними серию первого раунда закрыли в Западной конференции "Хьюстон Рокитс" и "Оклахома-Сити Тандер". К слову, на днях умер баскетболист, сделавший яркую карьеру в НБА "с помощью марихуаны".

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В противостоянии "Хьюстона" и "Оклахомы" до четырех побед все решилось на последних секундах седьмого матча. Бородатый лидер "Ракет" Джеймс Харден заблокировал дальний бросок – и его команда победила 104:102. А бывший лидер "Тандер" Рассел Уэстбрук набрал 20 очков. Смотрите обзор интересного матча.

Таким образом, в полуфиналах Западной конференции сразятся "Хьюстон" – "Лос-Анджелес Лейкерс", "Денвер" – "Лос-Анджелес Клипперс". "Даллас" молодого звездного таланта Луки Дончича уступил "Клипперс" в серии – 2:4. На Востоке команды быстрее завершили первый раунд и уже начали второй. Пока что с одинаковым счетом 2:0 "Майами" выигрывает у "Милуоки", а "Бостон" – у "Торонто".

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баскетбол НБА плей-офф полуфинал плей-офф НБА Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер
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