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Виталий Потапенко остался в тренерском штабе "Мемфиса"

Сегодня, 12:09

Украинский специалист сохранил свое рабочее место после прихода в команду нового тренера

Виталий Потапенко

Виталий Потапенко

Виталий Потапенко остался в тренерском штабе "Мемфиса" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Баскетбол Украинский специалист сохранил свое рабочее место после прихода в команду нового тренера

Бывший украинский баскетболист Виталий Потапенко продолжит работать в клубе "Мемфис Гризлис". Год назад он стал помощником тренера Джей Би Бикерстаффа. Теперь же "Мемфис" возглавил Тэйлор Дженкинс, который пригласил украинца в свой штаб.

Виталий Потапенко был выбран под 12 номером драфта в 1996 году командой "Кливленд Кавальерс". Также выступал за команды НБА "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз". В НБА провел 610 матчей и набрал 3995 очков, подборы – 2725, передачи – 418, перехваты – 258, блок-шоты – 209.

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Начал тренерскую карьеру в 2009 году и еще ни разу не возглавлял команды. Ранее он входил в тренерский штаб "Индианы Пэйсерз", а также ряда клубов Лиги развития.

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Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

В 2016 году Потапенко вместе с "Кливлендом" становился чемпионом НБА. Затем "Кавальерс" два года подряд проигрывали финал.

Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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баскетбол НБА Виталий Потапенко Мемфис Гризлис

Источник: Сегодня|Спорт

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