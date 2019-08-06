Виталий Потапенко остался в тренерском штабе "Мемфиса"

Бывший украинский баскетболист Виталий Потапенко продолжит работать в клубе "Мемфис Гризлис". Год назад он стал помощником тренера Джей Би Бикерстаффа. Теперь же "Мемфис" возглавил Тэйлор Дженкинс, который пригласил украинца в свой штаб.
Виталий Потапенко был выбран под 12 номером драфта в 1996 году командой "Кливленд Кавальерс". Также выступал за команды НБА "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз". В НБА провел 610 матчей и набрал 3995 очков, подборы – 2725, передачи – 418, перехваты – 258, блок-шоты – 209.
Начал тренерскую карьеру в 2009 году и еще ни разу не возглавлял команды. Ранее он входил в тренерский штаб "Индианы Пэйсерз", а также ряда клубов Лиги развития.
В 2016 году Потапенко вместе с "Кливлендом" становился чемпионом НБА. Затем "Кавальерс" два года подряд проигрывали финал.
Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.
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