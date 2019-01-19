Во Франции в квартире нашли мертвого баскетболиста
За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии
Баскетболист французского клуба "Нант" Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении не приводится каких-либо подробностей. Клуб выражает соболезнования семье спортсмена, а также просит лигу перенести ближайшие матчи.
28-летний игрок выступал во второй французской лиге Pro B. В текущем сезоне он провел 14 матчей. За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии.
Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" умер в Москве: тело пролежало в квартире 15 дней. В 60-х годах Ляшенко выступал за клубы из Кривого Рога и Днепра.
На днях мы писали, что на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля.
А накануне Нового года в Москве на улице замерз его дедушка почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов.
Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Это вторая смерть юного спортсмена в России из-за алкоголя за последнее время. Перед этим 18-летний футболист "Локомотива" Алексей Ломакин ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки.
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