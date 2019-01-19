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Во Франции в квартире нашли мертвого баскетболиста

Сегодня, 10:55

За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии

Фото: AFP
Во Франции в квартире нашли мертвого баскетболиста //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e5/b84/5c42e5b84fd20.png //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e5/b84/5c42e5b84fd20.png Баскетбол За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии

Баскетболист французского клуба "Нант" Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении не приводится каких-либо подробностей. Клуб выражает соболезнования семье спортсмена, а также просит лигу перенести ближайшие матчи.

28-летний игрок выступал во второй французской лиге Pro B. В текущем сезоне он провел 14 матчей. За свою карьеру баскетболист выступал в Италии, Греции, Голландии и Финляндии.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" умер в Москве: тело пролежало в квартире 15 дней. В 60-х годах Ляшенко выступал за клубы из Кривого Рога и Днепра.

На днях мы писали, что на Волыни в ДТП погиб украинский баскетболист. Андрей Романица находился за рулем автомобиля.

А накануне Нового года в Москве на улице замерз его дедушка почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов.

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Это вторая смерть юного спортсмена в России из-за алкоголя за последнее время. Перед этим 18-летний футболист "Локомотива" Алексей Ломакин ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки.

баскетбол, баскетболист

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