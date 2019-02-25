Защитник сборной Украины Александр Мишула: "В 3х3 пробовал себя, но на любительском уровне"

Украина не едет на мир: растеряла 19 очков запаса, уступив Черногории. Пресса: "Голливудский триллер!"

Александр Мишула. Фото fbu.ua.

Защитник сборной Украины Александр Мишула: "В 3х3 пробовал себя, но на любительском уровне" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b1/4ee/5c73b14ee0b8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b1/4ee/5c73b14ee0b8d.jpg 2019-02-25T11:24:00+02:00 Баскетбол Украина не едет на мир: растеряла 19 очков запаса, уступив Черногории. Пресса: "Голливудский триллер!"

"Ну, хоть с билетами в Китай не надо будет заморачиваться", – отшучивались болельщики в киевском Дворце спорта, скрывая за юмором горечь от поражения Черногории 74:76. Да, предпоследний матч отбора ЧМ-2019 Украина проводила и без своих звезд НБА Лэня и Михайлюка, и без травмированных Фесенко, Геруна и Кобца, и даже без центра "Барселоны" Артема Пустового, которого за день до поединка клуб вроде как все-таки отпустил... Но даже без всех этих талантливых исполнителей и с наспех приглашенным Петровым "сине-желтые" могли обыграть балканцев с нужной разницей в 7 и более очков и остаться в борьбе за мир в Китае!

По ходу встречи команда Евгения Мурзина на глазах у без малого 7000 болельщиков в зале выигрывала 19 очков, перекрыв кислород лидерам гостей Нидэму и Дублевичу. У нас получалось и залетало практически все – и фантастические "трехи" Мишулы и Лукашова, и эффектные данки Боброва... Но во второй половине украинцы не справились с черногорским прессингом, возможно, в какой-то момент не справились ментально и под конец встречи оказались уже в роли догоняющих. Спасителем "сине-желтых" едва не стал Мишула, который вернулся в сборную, пропустив осенние встречи. Его фирменные сумасшедшие "трехи" (залетело 5 из 8-ми) возродили интригу и помогли всплыть нашей команде, которая уже было пошла ко дну под давлением Нидэма и Дублевича. Но перевести игру в овертайм в последней атаке Бобров уже не успел.

Интересно, что Испания, которая прилетела в Ригу вторым, если не третьим составом, свою работу сделала – тоже едва не растеряла 19 очков преимущества, но выиграла. А вот Украина, которой протягивали такой королевский подарок, не сумела принять его и ЧМ в Китае посмотрит дома.

"Я недоволен, потому что мы проделали хорошую работу за три дня, – заявил тренер Мурзин. – У нас было хорошее преимущество, но после этого мы перестали двигать мяч, играть командно. В итоге набрали всего 6 очков во второй четверти. Это нормальная игра, но мы проиграли в мелочах. Например, в подборе на нашем щите, потерях. Не хватало дополнительных передач на последних секундах. Считаю, что хорошо закрыли Дублевича, он набрал 11 очков. Но его трехочковый в конце стал решающим. Не смогли остановить Нидэма. Перелом в матче? Быстрые фолы Кравцова и Боброва помешали нам играть агрессивно в защите. Ребята берегли себя. Выходили на замену Петров и Павлов. На сегодняшний день они уступают Дублевичу и Тодоровичу. У меня не было тайм-аута в последней атаке, но я успел сказать, что надо сделать. Надо было забить два очка. Нам нужна была победа с разницей больше 6 очков, поэтому нас спасал овертайм. Нам не хватило полсекунды, хотя мы довели мяч до кольца и забили".

Естественно, когда Евгений Мурзин вышел к журналистам, в воздухе просто витал вопрос о будущем главного тренера. "Дайте время, и вы это узнаете, – сказал Мурзин. – Я не снимаю с себя никакой ответственности. Не хочу по горячим следам комментировать. После игры со Словенией будем принимать решение".

"Качество баскетбола – ужасное! Но волнение от матча похоже на настоящий голливудский триллер, – написало черногорское издание Mozzartsport. – Нидэм надел костюм супергероя и с 26 очками привел черногорцев к важнейшей победе в гостях. Украинцы не оставляли надежд, но черногорцы их не пощадили". "Сине-желтые" уже в Любляне, где сегодня финишируют в отборе с такой же немотивированной Словенией.

Александр Мишула: "Артем приехал бы в пятницу днем. А это травмоопасно"

— Александр, у вас неплохо складывалась игра, пошел бросок.

— Поздно решился на дальние, надо было раньше попробовать. А потом не хватило времени.

— Так, а чего не решались? Или тренер пытался вас придержать?

— Нет, тренеры, наоборот, были "за". Все в меня верили, говорили, мол, давай не переживай, играй в свою игру и делай, как умеешь. Просто я как-то не мог нащупать, где взять свой момент. В конце сработал фактор, что надо было бросать, и я почувствовал бросок, но поздно...

— Когда наступил перелом?

— Мне кажется, в 3-й четверти, когда черногорцы начали агрессивно защищаться. В рамках правил, но агрессивно. Их лидер Нидэм взял игру на себя, и у него все получилось: пошел бросок, сложные мячи, где-то под кольцо прошел. А потом они нас догнали, пошла игра очко в очко. Могли что-то решить, но не получилось. Грязные приемы балканцев? На себе я их сегодня не чувствовал. Я знаю балканскую школу, и в чемпионате у нас были игроки, использовавшие такие штучки. Но сегодня такого не было.

— Знали по ходу встречи, что Испания обыгрывала Латвию?

— Нет. Честно.

— На последнюю атаку в пять секунд какая была задача?

— Быстро пройти и забить. Я должен был выбежать из-под заслона, взять мяч — и на ту половину. Но защита Черногории сыграла не так, как думали. И то, что будет заканчивать Бобров, — это уже была импровизация. Он был свободен, начал обострять. Матч со Словенией? Не знаю, я сейчас морально в таком состоянии... Переживал, настраивался, вот очень-очень хотелось выиграть, и сейчас немного выжат.

— Вы дружите с Артемом Пустовым. Прольете свет на его историю — "Барселона" его отпустила?

— Сложная ситуация. Он присутствовал на игре 21 февраля. После матча он бы пока доехал домой, покупался, поел... Самолет, я слышал, был бы рано утром. Он приехал бы только в пятницу днем, и не думаю, что смог бы показать лучший баскетбол. Это было бы очень тяжело и травмоопасно. А у него в клубе и так сейчас такая позиция — то заявляют на матч, то нет... Знаете, мы все патриоты. И сколько мы с Артемом ездили в сборную, он часто попадал в ситуацию, что вроде бы его уже и хотели выпускать, но не выпускали. Артем такой человек, что всегда ждет шанс и старается его использовать. Но сейчас у него шаткое положение: он очень хочет играть за сборную и в то же время он в хорошей команде, и тренер, вроде бы сейчас должен ему доверять...

— Вы в Суперлиге забиваете баззер-биттеры и с центра площадки. Это домашние заготовки?

— У меня, наоборот, на тренировках с центра не очень получается. А баззер-биттеры... Сколько я их не забил. Буду работать.

— Не хотите поиграть в сборной 3х3?

— В 3х3 пробовал себя когда-то давно и на площадке уже долго не был. Может, на любительском уровне, но в сборную — нет. Мне кажется, это совсем разный баскетбол. Мне больше импонирует 5х5. Да, в 3х3 надо быстрее бегать, но тут больше вариантов на площадке, интереснее.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.