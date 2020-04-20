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"22 года биатлона – достаточно": чемпион мира-военный решил завершить карьеру во время пандемии

20 апреля, 11:32

Андрей Фоменко

Австриец Доминик Ландертингер завязал со спортом в 32 года

Знаменитый австрийский биатлонист Доминик Ландертингер решил завершить карьеру спортсмена. В марте ему исполнилось 32 года, и этот момент Ланди выбрал для того, чтобы поблагодарить всех коллег и дальше выбрать себе новый путь. К слову, организаторы Кубка мира по ошибке отправили Фуркаду не ту награду.

Биатлонист решил попрощаться со спортом красиво. Доминик выложил в соцсетях фото, на котором он сидит со множеством своих медалей на фоне впечатляющего альпийского пейзажа. При этом Ландертингер написал на немецком и английском языках:

"Спасибо вам всем, 22 года – достаточно, это было великое время. Пожалуйста, берегите себя все и оставайтесь здоровы".

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В коллекции биатлониста четыре медали Олимпийских игр (по два "серебра" и "бронзы") и пять наград чемпионатов мира. В том числе – три индивидуальные: "золото" в масс-старте в 2009 году, а также два восхождения на пьедестал в индивидуальных гонках в 2016 и 2020 годах ("серебро" и "бронза"). Интересно, что по профессии Доминик – военный. Вероятно, дальше он будет продолжать карьеру в этой сфере.

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Читайте также: опубликован календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.

Смотрите, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира в Италии в феврале.

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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