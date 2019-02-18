Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена
В Раубичах собрались знаменитые биатлонисты прошлых лет
Сегодня в белорусских Раубичах состоялась биатлонная Гонка легенд. На старт вышли именитые в прошлом спортсмены. Украину представлял Андрей Дериземля.
Наш биатлонист выступил просто блестяще. Допустив всего один промах Андрей Дериземля выиграл масс-старт. Опередив на финише легендарного Уле-Айнара Бьорндалена.
Результаты масс-старта
1. Андрей Дериземля (Украина)- 5.29,4 (1)
2. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) – +18,9 (3)
3. Сергей Новиков (Беларусь) – +22,2 (1)
4. Халвард Ханеволд (Норвегия) – +43,5 (2)
5. Венсан Дефран (Франция) – +44,2 (2)
6. Ларс Бергер (Норвегия) – +52,2 (3)
7. Владимир Драчев (Беларусь) – +1.03,4 (3)
8. Фруде Андресен (Норвегия) – +1.12,9 (5)
9. Александр Попов (Беларусь) – +1.24,6 (2)
В женской гонке Украину представляла Елена Петрова, а также бежала экс-украинка Елена Зубрилова. Но они не смогли побороться за награды. Выиграла гонку Надежда Скардино.
Результаты масс-старта
1. Надежда Скардино (Беларусь) – 5.55,5 (0)
2. Анна Богалий-Титовец (Россия) – +42,0 (1)
3. Симона Хаусвальд (Германия) – +42,4 (1)
4. Елена Зубрилова (Беларусь) – +52,8 (0)
5. Елена Петрова (Украина) – +59,5 (1)
6. Екатерина Дафовска (Болгария) – +1.09,4 (2)
7. Карин Оберхофер (Италия) +1:12,3 (4)
8. Коринн Ниогре (Франция) – +1.46,5 (4)
9. Флоранс Баверель-Робер (Франция) – +1.53,5 (6)
Ранее мы писали, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно.
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