Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена

В Раубичах собрались знаменитые биатлонисты прошлых лет

Легенды собрались все вместе на тренировке перед гонкой. Фото: Facebook

Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad8/cf9/5c6ad8cf94b88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad8/cf9/5c6ad8cf94b88.jpg 2019-02-18T18:09:00+02:00 Биатлон В Раубичах собрались знаменитые биатлонисты прошлых лет

Сегодня в белорусских Раубичах состоялась биатлонная Гонка легенд. На старт вышли именитые в прошлом спортсмены. Украину представлял Андрей Дериземля.

Наш биатлонист выступил просто блестяще. Допустив всего один промах Андрей Дериземля выиграл масс-старт. Опередив на финише легендарного Уле-Айнара Бьорндалена.

Результаты масс-старта

1. Андрей Дериземля (Украина)- 5.29,4 (1)

2. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) – +18,9 (3)

3. Сергей Новиков (Беларусь) – +22,2 (1)

4. Халвард Ханеволд (Норвегия) – +43,5 (2)

5. Венсан Дефран (Франция) – +44,2 (2)

6. Ларс Бергер (Норвегия) – +52,2 (3)

7. Владимир Драчев (Беларусь) – +1.03,4 (3)

8. Фруде Андресен (Норвегия) – +1.12,9 (5)

9. Александр Попов (Беларусь) – +1.24,6 (2)

В женской гонке Украину представляла Елена Петрова, а также бежала экс-украинка Елена Зубрилова. Но они не смогли побороться за награды. Выиграла гонку Надежда Скардино.

Результаты масс-старта

1. Надежда Скардино (Беларусь) – 5.55,5 (0)

2. Анна Богалий-Титовец (Россия) – +42,0 (1)

3. Симона Хаусвальд (Германия) – +42,4 (1)

4. Елена Зубрилова (Беларусь) – +52,8 (0)

5. Елена Петрова (Украина) – +59,5 (1)

6. Екатерина Дафовска (Болгария) – +1.09,4 (2)

7. Карин Оберхофер (Италия) +1:12,3 (4)

8. Коринн Ниогре (Франция) – +1.46,5 (4)

9. Флоранс Баверель-Робер (Франция) – +1.53,5 (6)

Ранее мы писали, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно.

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