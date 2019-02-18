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Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена

Сегодня, 18:09

В Раубичах собрались знаменитые биатлонисты прошлых лет

Легенды собрались все вместе на тренировке перед гонкой
Легенды собрались все вместе на тренировке перед гонкой. Фото: Facebook
Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad8/cf9/5c6ad8cf94b88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad8/cf9/5c6ad8cf94b88.jpg Биатлон В Раубичах собрались знаменитые биатлонисты прошлых лет

Сегодня в белорусских Раубичах состоялась биатлонная Гонка легенд. На старт вышли именитые в прошлом спортсмены. Украину представлял Андрей Дериземля. 

Наш биатлонист выступил просто блестяще. Допустив всего один промах Андрей Дериземля выиграл масс-старт. Опередив на финише легендарного Уле-Айнара Бьорндалена.

 

Результаты масс-старта

1.  Андрей Дериземля (Украина)- 5.29,4 (1)
2.  Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) – +18,9 (3) 
3.  Сергей Новиков (Беларусь) – +22,2 (1)
4.  Халвард Ханеволд (Норвегия) – +43,5 (2)
5.  Венсан Дефран (Франция) – +44,2 (2)
6.  Ларс Бергер (Норвегия) – +52,2 (3)
7.  Владимир Драчев (Беларусь) – +1.03,4 (3)
8.  Фруде Андресен (Норвегия) – +1.12,9 (5)
9.  Александр Попов (Беларусь) – +1.24,6 (2)

В женской гонке Украину представляла Елена Петрова, а также бежала экс-украинка Елена Зубрилова. Но они не смогли побороться за награды. Выиграла гонку Надежда Скардино.

Результаты масс-старта

1.  Надежда Скардино (Беларусь) – 5.55,5 (0)
2.  Анна Богалий-Титовец (Россия) – +42,0 (1)
3.  Симона Хаусвальд (Германия) – +42,4 (1)
4.  Елена Зубрилова (Беларусь) – +52,8 (0)
5.  Елена Петрова (Украина) – +59,5 (1)
6.  Екатерина Дафовска (Болгария) – +1.09,4 (2)
7.  Карин Оберхофер (Италия) +1:12,3 (4)
8.  Коринн Ниогре (Франция) – +1.46,5 (4)
9.  Флоранс Баверель-Робер (Франция) – +1.53,5 (6)

Ранее мы писали, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно.

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Тег биатлон, Андрей Дериземля, Елена Петрова, Уле-Айнар Бьорндален, Елена Зубрилова

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Сегодня|Спорт

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