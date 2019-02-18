Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно
Проблемы со здоровьем у биатлонистки возникли как результат перенесенного заболевания в январе
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная вынуждена досрочно завершить выступления в сезоне 2018/2019. Такое решение 32-летняя биатлонистка была вынуждена принять на основании результатов комплексного медицинского обследования, проведенного в Киеве на прошлой неделе. Диагноз, поставленный врачами, неутешителен: острая стадия миокардита – воспаление сердечной мышцы.
Проблемы со здоровьем у Елены возникли как результат перенесенного заболевания в январе этого года. Диагностировать заболевание в условиях выступлений на этапах Кубка мира было невозможно. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшившегося самочувствия, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания. В результате УЗИ, а после и МРТ, подтвердили диагноз, исключающий продолжение выступлений в текущем сезоне.
На данный момент Елена Пидгрушная – вторая из украинок в общем зачете Кубка мира, спортсменка занимает 36-ю строчку.
Напомним, что в заключительной гонке восьмого этапа на Кубке мира украинцы заняли последнее место среди финишировавших команд. Наша команда выступала в экспериментальном составе.
Перед этим Украина попала в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в США. В Солт-Лейк-Сити Пидручный и Джима заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете.
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