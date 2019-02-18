Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно

Проблемы со здоровьем у биатлонистки возникли как результат перенесенного заболевания в январе

Елена Пидгрушная. Фото: AFP

Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac8/911/5c6ac8911d589.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac8/911/5c6ac8911d589.jpg 2019-02-18T17:01:00+02:00 Биатлон Проблемы со здоровьем у биатлонистки возникли как результат перенесенного заболевания в январе

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная вынуждена досрочно завершить выступления в сезоне 2018/2019. Такое решение 32-летняя биатлонистка была вынуждена принять на основании результатов комплексного медицинского обследования, проведенного в Киеве на прошлой неделе. Диагноз, поставленный врачами, неутешителен: острая стадия миокардита – воспаление сердечной мышцы.

Проблемы со здоровьем у Елены возникли как результат перенесенного заболевания в январе этого года. Диагностировать заболевание в условиях выступлений на этапах Кубка мира было невозможно. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшившегося самочувствия, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания. В результате УЗИ, а после и МРТ, подтвердили диагноз, исключающий продолжение выступлений в текущем сезоне.

На данный момент Елена Пидгрушная – вторая из украинок в общем зачете Кубка мира, спортсменка занимает 36-ю строчку.

Напомним, что в заключительной гонке восьмого этапа на Кубке мира украинцы заняли последнее место среди финишировавших команд. Наша команда выступала в экспериментальном составе.

Перед этим Украина попала в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в США. В Солт-Лейк-Сити Пидручный и Джима заняли шестое место в одиночной смешанной эстафете.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершит сезон досрочно". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.