Артем Прима выиграл медаль летнего чемпионата мира по биатлону

В чешском Нове-Место прошла мужская гонка преследования в рамках летнего чемпионата мира по биатлону. Два чешских лидера после спринта, Михал Крчмар и Ондржей Моравец, как стартовали в одной связке, так и вплоть до третьего огневого рубежа двигались вместе, лишь наращивая перевес над остальными соперниками. Группу претендентов на "бронзу" возглавлял Виталий Кильчицкий.

Первая кульминация случилась на третьем огневом рубеже, когда, фактически, определился победитель персьюта. В то время как Моравец методично закрывал одну мишень за другой, Крчмар допустил две ошибки и отпустил партнера по команде завоевывать первую на этом чемпионате золотую награду – после двух серебряных в миксте и спринте. И даже один круг штрафа в заключительной стойке не помешал Ондржею финишировать перед родными трибунами с флагом Чехии.

А вот борьба за два оставшихся комплекта медалей получилась захватывающей и стала настоящей проверкой на крепость нервов. Перед последней стрельбой сразу четверо спортсменов подошли на огневой рубеж плотной группой: проведший всю гонку в числе лидеров Виталий Кильчицкий, пытающийся не огорчить родные трибуны Михал Крчмар, а также два прорвавшихся из второго десятка молодых биатлониста – австриец Патрик Якоб и россиянин Никита Поршнев.

К моменту стрельбы этой группы трибуны уже проводили на последний круг будущего победителя гонки, и замерли в напряжении... чтобы через несколько секунд взорваться овациями: Михал Крчмар оказался единственным из претендентов на "серебро", кто справился со стрельбой на сто процентов!

А дальше – Якоб идет на круг штрафа, а Поршнев и Кильчицкий – на два. Тем не менее, австриец успевает выскочить на дистанцию третьим, на пять секунд опережая украинца. Но не Кильчицкого, а вынырнувшего из глубины Артема Приму! Опыт и класс нашего спортсмена, даже находящегося лишь в середине подготовительного цикла к зимнему сезону, гораздо выше, чем у 22-летнего австрийца, и уже к середине круга от преимущества Якоба не осталось и следа. А еще через несколько сотен метров Прима совершил решающий рывок, после которого и сам австриец понял и смирился с тем, что последняя бронза чемпионата уезжает в Украину.

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