Бё выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Йоханнес Бе. Фото: AFP

Бё выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50e/dcb/5c950edcbc410.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50e/dcb/5c950edcbc410.jpg 2019-03-22T18:43:55+02:00 Биатлон Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене. Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды. Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье – француз Кантен Фийон Майе.

Из украинских биатлонистов лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который занял 29-е место.

Биатлон. Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Спринт 10 км, мужчины:

Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.39,9 (1) Лукас Хофер (Италия) – +31,7 (0) Кантен Фийон Майе (Франция) – +35,0 (0)

Результаты украинских биатлонистов:

29. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:35,1

40. Артем Прима (0+2) +1:58,5

86. Сергей Семенов (2+1) +3:43,9

100. Виталий Труш (3+2) +4:36,1

Напомним, что в женской спринтерской гонке Холменколлена, которая прошла в четверг, Украину представляли сразу семь биатлонисток. При этом нам лучший результат – 28-е место Виты Семеренко, остальные не вошли даже в ТОП-40.

Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.

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