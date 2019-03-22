Бё выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Холменколлене. Результат 25-летнего спортсмена составил 24 минуты 39,9 секунды. Второе место занял итальянец Лукас Хофер, третье – француз Кантен Фийон Майе.
Из украинских биатлонистов лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который занял 29-е место.
Биатлон. Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Спринт 10 км, мужчины:
Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.39,9 (1)
Лукас Хофер (Италия) – +31,7 (0)
Кантен Фийон Майе (Франция) – +35,0 (0)
Результаты украинских биатлонистов:
29. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:35,1
40. Артем Прима (0+2) +1:58,5
86. Сергей Семенов (2+1) +3:43,9
100. Виталий Труш (3+2) +4:36,1
Напомним, что в женской спринтерской гонке Холменколлена, которая прошла в четверг, Украину представляли сразу семь биатлонисток. При этом нам лучший результат – 28-е место Виты Семеренко, остальные не вошли даже в ТОП-40.
Напомним, что на прошлой неделе завершился чемпионат мира по биатлону: все медалисты и результаты соревнований.
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