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Биатлон покинула еще одна легенда: как прощались с Кайсой Макаряйнен в условиях коронавируса

14 марта, 19:58

Богдан Юрков

Несмотря на пандемию и рекомендации избегать тесных контактов, финку взяли в плотное горячее кольцо

Трехкратная обладательница Кубка мира (сезон-2010/11, 2013/14, 2017/18) финская биатлонистка Кайса Макаряйнен объявила о завершении спортивной карьеры. Последней гонкой 37-летний Макаряйнен стал субботний пасьют на домашнем для нее этапе Кубка мира в Контиолахти, на котором она заняла четвертое место.

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"Впервые провела биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. 14 марта моя международная биатлонная карьера внезапно завершилась здесь же. Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но у нас нет выбора. Это был последний пасьют со мной, девочки! Когда мир вернется в норму, хочу когда-нибудь встретиться с болельщиками еще раз" – отметила Кайса Макаряйнен

Отметим, что партнеры по команде устроили Кайсе Макаряйнен эмоциональные проводы. Несмотря на бушующий в Европе коронавирус и рекомендации избегать близких контактов, они взяли звезду своей сборной в плотное кольцо, а затем принялись подбрасывать в воздух. Раз! Два!! Три!!! Сама Кайса после этого не сдерживала слез.

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Напомним, ранее о завершении карьеры заявил Мартен Фуркад. Пятикратный олимпийский чемпион ушел красиво – выиграв последнюю гонку мужского сезона в Контиолахти.

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биатлон коронавирус Кайса Макаряйнен

Источник: Сегодня|Спорт

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