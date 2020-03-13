Биатлон уже не будет прежним – Мартен Фуркад завершил карьеру: прощальное письмо великого француза

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для пятикратного олимпийского чемпиона должна стать гонка преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. "Спасибо за путешествие! Пришло время прощаться", — написал биатлонист в своем Twitter. Ранее мы сообщали, что Мартен Фуркад намекнул на скорое завершение карьеры.

Читайте также: "Зрителей не будет. Но нет проблем, что мы были в Италии менее двух недель назад": Фуркад о Нове-Место

Напомним, что Фуркад — 13-кратный чемпион мира и рекордсмен по количеству побед в общем зачете Кубка мира – семь трофеев с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018. Также занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2019/2020, однако в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является Йоханнесом Бе.

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

На своей страничке в Facebook Мартен также опубликовал трогательное прощальное письмо:

"Я сражался с Бьорндаленом, Свендсеном, Шипулиным, Шемппом, Бе и другими великими соперниками — всех невозможно упомянуть. Исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Боролся и побеждал. Но приходилось и страдать. Падал и вставал. И рос. Мне посчастливилось стать свидетелем развития моего вида спорта. Я люблю биатлон, посвятил ему большую часть своей жизни, и он дал мне все. Мартен Фуркад / Фото: Reuters В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления Я мог бы завершить карьеру на следующий день после ОИ-2018, имея на груди три золотые медали. Но я не мог сойти с первоначального пути. В прошлом году мне пришлось как следует понервничать, но благодаря этим проблемам я смог подняться еще выше. Мне пришлось пройти испытания на прочность перед тем, как завоевать два новых титула на чемпионате мира. Вернуть моменты радости было моим главным вызовом в карьере. Считаю, что эта последняя миссия успешно завершена, независимо от итогов нынешнего сезона. Моя жажда выкладываться на сто процентов никуда не делась, но теперь она будет проявляться иначе. Страсть к спорту остается, и я хочу остаться в этой вселенной. Оставляю часть своей жизни позади себя и предвкушаю то, что мне предстоит построить дальше. Мартен Фуркад / Фото: Reuters Я также хочу дать больше тем, кто мне так помог, потому что за двадцать лет, посвященных биатлону, я узнал, что наши отношения являются ключевой частью того, кто мы есть. Я хотел бы поблагодарить свою семью и особенно жену и дочерей за их жертвы и безусловную любовь. Спасибо моим родителям за то, что приняли мой выбор, моим братьям за то, что толкнули меня – каждый по-своему, чтобы стать лучше. Спасибо моим соперникам и товарищам по команде. Спасибо моей команде. Спасибо моим партнерам и СМИ за сопровождение. Спасибо вам всем — людям из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и любой другой страны. Спасибо за то, что подбадривали меня, поддерживали, любили. Благодаря вам моя индивидуальная карьера превратилась в коллективное приключение".

Смотрите также, как Украина вошла в ТОП-6 в мужской эстафете на Кубке мира

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама