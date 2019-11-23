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Биатлонист Пидручный принес Украине победу в спринтерской гонке на чемпионате Швеции

23 ноября, 23:36

Лучшие биатлонисты планеты готовятся к этапам Кубка мира, стартующего 30 ноября

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Всего неделя осталась до первых официальных стартов сезона в биатлоне – главном для Украины зимнем виде спорта. Сейчас спортсмены проводят последние приготовления, в том числе принимают участие в различных национальных турнирах. Так в субботу наши мужчины состязались в открытом чемпионате Швеции. Напомним, ранее мы писали, что призер чемпионатов мира Сергей Семенов не попал в заявку сборной Украины.

В сегодняшней спринтерской гонке капитан нашей команды Дмитрий Пидручный проявил себя во всей красе – быстро бежал и отстрелялся на обоих огневых рубежах без промахов, что позволило ему победить. Второе и третье места заняли швейцарцы Бенджамин Веген и Марио Дольдера, также стрелявшие чисто. Причем Вегера украинец опередил аж на 18 секунд.

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Из других наших сборников выше всех поднялся Богдан Цымбал (9-е место), который один раз промахнулся и проиграл Пидручному более полутора минут.

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный

Источник: Чемпион

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