Украинский шпажист победил россиянина в финале Кубка мира в Швейцарии

Успешно выступили украинские шпажисты на этапе Кубка мира в швейцарском Берне. Победителем турнира стал 35-летний Игорь Рейзлин, в финале справившийся с россиянином Вадимом Анохиным со счетом 11:10! А обладателем бронзовой награды стал еще один наш соотечественник – Роман Свичкарь. Интересно, что в полуфинале Свичкарь уступил Анохину, но затем Рейзлин отомстил за земляка. Напомним, что на чемпионате мира сборная Украины стала серебряным призером в командных соревнованиях.
Интересно, что турнирная сетка постоянно предоставляла Рейзлину шансы мстить за проигрывавших соотечественников. В полуфинале и четвертьфинале Игорь обыграл двух французов – Александра Бардене (15:10) и Янника Бореля, которые раундом ранее выбивали из борьбы наших Богдана Никишина и Анатолия Герея. Таким образом, наш чемпион мира-2015 Никишин оказался лишь в восьмерке лучших, не пройдя в полуфинал.
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