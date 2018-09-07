Бьорндален и Домрачева примут участие в "Рождественской гонке"

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель "Большого хрустального глобуса", норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален, завершивший карьеру в апреле 2018 года, выступит вместе со своей супругой, четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, в "Рождественской гонке", которая пройдет в Гельзенкирхене 29 декабря 2018 года.

"Я не так много тренировался в последнее время, так что нужно будет составить план подготовки. Раньше "Рождественская гонка" была дополнением к сезону, а теперь для меня она будет главным стартом", – сказал Бьорндален.

Уле-Айнар признался, что это выступление будет особенным для него.

"У нас с Дарьей отличные воспоминания о выступлении на стадионе "Шальке". Мы несколько раз стартовали здесь, было весело. Ни на одном другом стадионе я не ощущал таких мурашек. Мы будем рады вместе провести свою последнюю гонку на арене в Гельзенкирхене. Это будет эмоциональное прощание для нас", – сказал норвежец в интервью Informer-Online.

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Уроженка Минска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира-2014/15 и пяти "Малых хрустальных глобусов". За свою карьеру она одержала 34 победы на этапах Кубка мира.

Напомним, что недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.