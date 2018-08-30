Звезды российского биатлона попались на допинге

Сегодня Союз биатлонистов России на официальном сайте сообщил, что получил информацию от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя россиянами антидопинговых правил. Отмечалось, что трое из четырех указанных в письме спортсменов завершили спортивную карьеру.

По информации спортивного журналиста Андрея Митькова, антидопинговые правила нарушили Антон Шипулин и Евгений Устюгов.

"Имена официально не называются до завершения расследования. Но в их числе – двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийский чемпион, наше биатлонное все Антон Шипулин. Всего в этом списке – 20 фамилий биатлонистов, но перед Конгрессом IBU достали самые громкие. У спортсменов и Союза биатлонистов России есть 14 дней, чтобы отреагировать на обвинения. Но ничего хорошего не будет", – заявил Митьков.

Устюгов – двукратный олимпийский чемпион, призер Игр и чемпионатов мира.

Шипулин – чемпион мира и Олимпийских игр, призер Игр и ЧМ.

Ранее мы рассказывали, что три российские биатлонистки вместе с тренером перебрались в Украину. Гражданство решили поменять Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Они уже участвовали в летнем чемпионате Украины.