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Брынзак подвел итоги биатлонного сезона: "Результатами доволен, а подготовкой – нет"

Сегодня, 13:25

Через несколько дней у Брынзака состоится встреча с тренерами сборных

Владимир Брынзак
Владимир Брынзак. Фото: Виталий Лазебник
Брынзак подвел итоги биатлонного сезона: "Результатами доволен, а подготовкой – нет" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a0b/aa4/5c9a0baa405ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a0b/aa4/5c9a0baa405ff.jpg Биатлон Через несколько дней у Брынзака состоится встреча с тренерами сборных

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступления украинских сборных в завершившемся сезоне. Главной победой стала золотая медаль чемпионата мира в гонке преследования Дмитрия Пидручного и "бронза" в женской эстафете.

"Парней специально подводили к чемпионату мира. Все было закономерно. Только немного Артема Приму болячки выбили. А девочек на протяжении сезона регулировали. Было тяжело понять, что случилось, где была проблема. Нужно было принимать решение по ходу: кого-то снимать с США, Канады. Это уже был экспромт, ручная работа, как говорят.

Достижение Дмитрия Пидручного – это вообще для нас история, первая мужская золотая медаль в нашем биатлоне. Девочки тоже вдохновились и выдали такую гонку в эстафете, отдали все силы и завоевали "бронзу", которая как "золото", – заявил Брынзак.

Также президент Федерации признался, что он недоволен подготовкой наших биатлонистов, в частности, Вали Семеренко, которая вышла на пик формы уже на финише сезона.

"Доволен ли я сезоном? Результатами на основных соревнованиях – да, а подготовкой не доволен. Потому что девочки были не в тех кондициях и функциональном состоянии, как хотелось бы. Валя Семеренко только сейчас начала себя чувствовать так, как ей нужно, чтобы соревноваться: буквально на чемпионате мира немного и после него. Выходит на пик формы уже после сезона", – добавил он.

По завершении сезона в Федерации примут решение, с кем продлевать соглашение, а с кем придется попрощаться.

"Теперь в планах – разобраться с командой. Кто будет тренироваться, кто будет тренировать. Буквально через два-три дня будем собираться с тренерами. В мужской команде все понятно: Юрай Санитра будет работать. Смазчики тоже будут наши, украинские: они себя зарекомендовали после нового года. В женской команде есть вопросы. Нового никого не будет. А кто останется из старых, стает известно буквально через неделю", – резюмировал глава украинского биатлона.

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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону, Владимир Брынзак, чемпионат мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Брынзак подвел итоги биатлонного сезона: "Результатами доволен, а подготовкой – нет"". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Катерина Макаревская

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