Джиме не хватило 17 секунд, чтобы завоевать медаль гонки преследования на Кубке мира

В норвежском Холмелколлене состоялась женская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Украинка Юлия Джима, стартовавшая третьей, с двумя промахами финишировала пятой, отстав от призовой тройки на 17 секунд.

Анастасия Меркушина допустила лишь один неточный выстрел, но проиграла победительнице более трех минут.

Первое место заняла белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Четырехкратная олимпийская чемпионка практически всю гонку прошла в группе лидеров и на последнем отрезке трассы сумела опередить Анастасию Кузьмину из Словакии. Третьей к финишу пришла Сьюзан Данкли из США.

Гонка преследования:

1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 30:37.4 (1-0-1-0)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 9.2 (0-2-2-0)

3. Сьюзан Данкли (Франция) +29.5 (1-0-1-0)

…

5 Юлия Джима (Украина) +46.8 (1-0-0-1)

36. Анастасия Меркушина (Украина) +3:01:2 (0-0-0-1)

Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.