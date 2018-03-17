Кубок мира по биатлону 2017/18: расписание, результаты и медальный зачет

Календарь всех девяти этапов Кубка мира по биатлону, результаты гонок и расписание предстоящих этапов

Кубок мира по биатлону 2017/2018 стартовал 26 ноября 2017 года в шведском городе Эстерсунде и завершится 25 марта 2018 года в российской Тюмени.

Всего будет девять этапов. Первоначально восьмой этап предполагалось провести в Тюмени (Россия), однако уже по ходу сезона было принято решение перенести этап в финский Контиолахти.

Ранее стал известен полный состав сборной Украины на первый этап, а также расписание стартового этапа Кубка мира. В шведский Эстерсунд отправились сразу 13 украинских биатлонистов.

Дистанции на всех этапах одинаковые:

индивидуальная гонка – 20 км у мужчин и 15 км у женщин

спринт – 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин

гонка преследования – 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин

масс-старт – 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин

эстафеты – 4х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.

Этап 1. Эстерсунд (Швеция)

26.11.2017 Одиночная смешанная эстафета

26.11.2017 Смешанная эстафета

29.11.2017 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

30.11.2017 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

01.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины

02.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины

03.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины

03.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

Этап 2. Хохфильцен (Австрия)

08.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины

08.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины

09.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

09.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины

10.12.2017 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

10.12.2017 Эстафета 4х6 км, Женщины

Этап 3. Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)

14.12.2017 Спринт 7,5 км, Женщины

15.12.2017 Спринт 10 км, Мужчины

16.12.2017 Гонка преследования 10 км, Женщины

16.12.2017 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

17.12.2017 Масс-старт 12,5 км, Женщины

17.12.2017 Масс-старт 15 км, Мужчины

Этап 4. Оберхоф (Германия)

04.01.2018 Спринт 7.5 км, Женщины

05.01.2018 Спринт 10 км, Мужчины

06.01.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

06.01.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

07.01.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

07.01.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

Этап 5. Рупольдинг (Германия)

10.01.2018 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

11.01.2018 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

12.01.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины

13.01.2018 15:30 Эстафета 4х6 км, Женщины

14.01.2018 13:15 Масс-старт 15 км, Мужчины

14.01.2018 15:40 Масс-старт 12,5 км, Женщины

Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия)

18.01.2018 15:15 Спринт 7,5 км, Женщины

19.01.2018 15:15 Спринт 10 км, Мужчины

20.01.2018 14:15 Гонка преследования 10 км, Женщины

20.01.2018 16:00 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

21.01.2018 13:30 Масс-старт 12,5 км, Женщины

21.01.2018 15:45 Масс-старт 15 км, Мужчины

Этап 7. Контиолахти (Финляндия)

08.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

09.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

10.03.2018 Одиночная смешанная эстафета

10.03.2018 Смешанная эстафета

11.03.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

11.03.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

Этап 8. Холменколлен (Норвегия)

15.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

15.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

17.03.2018 Эстафета 4х6 км, Женщины

17.03.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

18.03.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

18.03.2018 Эстафета 4х7,5 км, Мужчины





Медальный зачет

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 14 6 8 28 2 Франция 10 12 10 32 3 Германия 7 8 5 20 4 Словакия 5 3 0 8 5 Беларусь 4 2 2 8 6 Италия 2 6 4 121 7 Австрия 2 1 0 3 8 Финляндия 1 3 1 5 9 Россия 1 0 4 5 10 Швеция 1 0 2 3 11 Украина 0 2 5 7 12 Словения 0 2 1 3 13 Чешская Республика 0 1 3 4 14 Латвия 0 1 0 1 15 Канада 0 0 1 1 Казахстан 0 0 1 1 Всего 44 44 44 132





Этап 9. Тюмень (Россия)

22.03.2018 Спринт 10 км, Мужчины

23.03.2018 Спринт 7,5 км, Женщины

24.03.2018 Гонка преследования 12,5 км, Мужчины

24.03.2018 Гонка преследования 10 км, Женщины

25.03.2018 Масс-старт 15 км, Мужчины

25.03.2018 Масс-старт 12,5 км, Женщины

Напомним, что накануне сезона украинская биатлонистка Яна Бондарь назвала своих фаворитов: у мужчин это Оле-Эйнар Бьорндален, у женщин – Лаура Дальмайер.