Фуркад выиграл гонку преследования, украинцы – за пределами топ-20

Сегодня, 17:08

Прима отыграл семь позиций, а Пидручный проиграл 17

Фото AFP
Фото AFP

В норвежском Холменколлене завершилась гонка преследования среди мужчин в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Он допустил два промаха, но сумел опередить на 18 секунд итальянца Лукаса Хофера, который смазал только один раз. Третье место занял норвежец Йоханнес Бе. В его пассиве четыре неточных выстрела.

Украинец Артем Прима, стартовавший 33-м, сумел улучшить свои позиции и с одним промахом занял 26-е место.

А вот Дмитрий Пидручный гонку провалили – украинец выходил на трассу 21-м с минутным отставанием от лидера, но допустил четыре промаха и в итоге занял только 38-е место.

Гонка преследования:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 31:31.6 (1-0-1-0)
2. Лукас Хофер (Италия) +18.1 (1-0-0-0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) +32.5 (1-2-0-1)

26. Артем Прима (Украина) +2:05.4 (1-0-0-0)
38. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:48.0 (1-0-3-0)

Ранее сегодня украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете, где победу отпраздновали француженки.

Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.
биатлон, Кубок мира по биатлону, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Мартен Фуркад

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Источник:

Сегодня|Спорт

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