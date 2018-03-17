Украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете

Сегодня в норвежском Холменколлене прошла женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Золотые награды завоевали биатлонистки сборной Франции (Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаиc Бескон), которые сумели на последнем этапе отцепить команду Италии, с которой долгое время шли вместе.

В итоге итальянок обошла и команда Германии.

Это вторая победа француженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе.

Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Вали Семеренко и Юлии Джимы заняла лишь восьмое место, с огромным отставанием от призеров.

Результаты женской эстафеты:

1. Франция – 1:10.58,3 (0+6)

2. Германия – +14,4 (0+7)

3. Италия – +33,3 (0+8)

4. Норвегия – 1.26,5 (1+10)

5. Швейцария – 1.54,2 (0+8)

6. Швеция – 2.27,2 (0+3)

7. Польша – 2.32,5 (0+8)

8. Украина – 2.36,1 (0+11)

Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.