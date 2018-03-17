Украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете
Вторую победу в сезоне завоевала команда Франции
Сегодня в норвежском Холменколлене прошла женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Золотые награды завоевали биатлонистки сборной Франции (Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаиc Бескон), которые сумели на последнем этапе отцепить команду Италии, с которой долгое время шли вместе.
В итоге итальянок обошла и команда Германии.
Это вторая победа француженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе.
Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Вали Семеренко и Юлии Джимы заняла лишь восьмое место, с огромным отставанием от призеров.
Результаты женской эстафеты:
1. Франция – 1:10.58,3 (0+6)
2. Германия – +14,4 (0+7)
3. Италия – +33,3 (0+8)
4. Норвегия – 1.26,5 (1+10)
5. Швейцария – 1.54,2 (0+8)
6. Швеция – 2.27,2 (0+3)
7. Польша – 2.32,5 (0+8)
8. Украина – 2.36,1 (0+11)
Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.
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